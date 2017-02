TSG mit besserem Endspurt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vorzeichen in der Müncheberg-Halle waren klar. Die TSG Rot-Weiß ist auf Titelkurs und wollte auch gegen die HSV natürlich nicht ins Stolpern kommen. Der Gastgeber hatte die Absicht, gegen einen vermeintlich Großen der Liga eine Überraschung zu landen und sich für die guten Leistungen der vergangenen Wochen endlich auch mal zu belohnen.

Die Männer in Rot und Weiß hatten beim Tabellenachten mit zwei Dingen wohl nicht gerechnet: Mit einer selbstbewussten Heimsieben, die erstens nichts anderes vor hatte, als die Gäste möglichst ohne Geschenke, sprich Punkte, nach Hause zu schicken. Und zweitens, dieses Vorhaben auch konsequent taktisch, spielerisch und kämpferisch umzusetzten. Das klappte auch bis zur 48. Minute der Partie.Da stand es 23:22 für die TSG. Nach dem Anschlusstreffer von Felix Mensing gab es ein Timeout, das nochmals Wirkung gezeigt hatte.

Von Beginn an sah sich der Tabellenführer nicht allein kämpferisch gefordert, die Müncheberger spielten gut mit. Während auf TSG-Seite der überragende Christian Weihs (14/6), Daniel Dimitrov (6) und Florian Deja (6/1) sich immer stärker in der Verantwortung sahen, hielten die HSV-Spieler René Baaske, Kai Koszinski (je 8) sowie Paul Jander (5) dagegen. Die Zuschauer hatten keine ruhige Sekunde, der Spielverlauf war so temporeich wie spannend. 7:6, 7:10, 12:15 waren einige Zwischenstände. 15:15 hieß es zur Pause. In dieser machten sich in erster Linie die TSG-Handballer Sorgen, ob ihr Vorhaben gelingen könnte.

Auch in der zweiten Halbzeit ging es rasant weiter und keines der beiden Teams konnte sich entscheidend absetzen. Erst nach dem 23:22 kippte zuerst die Schiedsrichterleistung, dann die Partie. Hatte die völlig überzogene Zeitstrafenzahl schon für Unmut auf beiden Seiten gesorgt (je neunmal zwei Minuten und eine Rote Karte in einer vorwiegend technisch-spielerischen Begegnung), bereiteten die einseitigen Siebenmeterpfiffe die spätere Spielentscheidung vor. Neunmal trat der Tabellenführer vom Punkt aus an und traf siebenmal.

Die Müncheberger hatten ihren einzigen Strafwurf in der vierten Spielminute. So gerieten sie in den entscheidenden Rückstand. 22:26, 25:30, 27:33 hieß es zwischenzeitlich. Am Ende stand dann ein zu deutliches 29:33 an der Anzeigetafel. Große Party bei den Gästen, hängende Köpfe und erst später dann doch ein wenig Stolz bei der HSV. Berechtigt spendeten die Zuschauer beiden Teams viel, viel Beifall.

"Bei allem Respekt vor dem verdienten Sieger: Ich bin überzeugt, dass wir bei gerechteren Entscheidungen mehr erreicht hätten. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft und natürlich Glückwunsche an die TSG. Sie ist die reifste aller Mannschaften der Liga und verdient den Titel", zog Müncheberg-Trainer Michael Horch sein Fazit.

Mike Schieferdecker von der TSG Rot-Weiß zeigte sich erleichtert: "Wir waren heute bis an unsere Grenze taktisch gefordert. Das hatten wir nach dem klaren 39:28 im Hinspiel so nicht erwartet. Es gab zwei wichtige Punkte für uns in einem tollen Derby." Er selbst erinnerte sich noch an frühere Tage und die starken Kreisläufer, die Müncheberg/Buckow traditionell hatte. Insgesamt waren sich alle nach der Partie einig, dass es ein gutes Spiel war, wenn auch über weite Strecken mit etwas zu viel Härte.

HSV Müncheberg/Buckow: Poburski; Schülke, J (2)., Baaske (8), Krüger (2), Koszinski, Kai (8), Schülke, D., Mensing (1), Jander (5), Schröck (1), Koszinski, Klemens (1), West (1), Machus.

TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf: Glowitz, Witschetzky; Bernicke, Baumbach (1), Dreßler, Tim, Weihs (14/6), Dimitrov (6), Deja (6/1), Barnow (4) Lehmann, Engels, Gundelach