Oder-Rohre stellt Insolvenzantrag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Firma Oder-Rohre GmbH mit Sitz in Markendorf hat in der vergangenen Woche einen Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens gestellt. "In den vergangenen 26 Jahren haben wir nie den Lohn für unsere Mitarbeiter zu spät bezahlt. Als sich abzeichnete, dass wir offene Verbindlichkeiten, wie auch den Lohn, nicht zeitnah begleichen konnten, mussten wir diesen schweren Schritt gehen", heißt es aus der Geschäftsleitung. Ein Rückgang des Auftragsvolumens in den Wintermonaten wird als Grund angeführt.