Wasserverband diskutiert Fusion

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Wasser- und Abwasserzweckverband Seelow erwägt ein Zusammengehen mit dem Wasserverband Fürstenwalde. Dazu wurde ein Fachgutachten in Auftrag gegeben. Derzeit gibt es noch einige Unwägbarkeiten, zeigte sich in der Mitgliederversammlung am Montagabend.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554002/

"Uns Bürger interessieren bei einer Fusion vor allem zwei Kriterien", befand Klaus Richter in der Einwohnerfragestunde der WAZ-Versammlung. "Service und Qualität müssen erhalten oder sogar noch verbessert und es darf nicht teurer werden." Gerade letzterer Punkt hatte die Verbandsversammlung erwogen, über eine mögliche Fusion mit einem Nachbarverband nachzudenken.Nach ersten Sondierungen war nur der Fürstenwalder Verband, der bereits einen Teil des Amtes Lebus versorgt, in Frage gekommen. Armgard Kruppa und Jörg Schmidt-Wottrich von der Confideon GmbH stellten am Montagabend das Mitte 2016 in Auftrag gegebene Fachgutachten für ein mögliches Zusammengehen vor. Sie untersuchten die Kennzahlen beider Verbände, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne sowie die Organisationsstrukturen. Jetzt liegt ein 80 Seiten-Papier vor, das jede Menge Zahlen und Analysen enthält.

"Der WAZ Seelow ist stabil. Es gibt keinen zwingenden Handlungsbedarf für das Zusammengehen mit einem anderen Verband", so das Fazit von Armgard Kruppa. Es spreche aber auch nichts dagegen, vor allem unter dem Aspekt der künftigen Herausforderungen. In der Anfangsphase würde eine Fusion wahrscheinlich mehr Geld kosten, aber auf Dauer Einsparungen bringen, erklärten die Gutachter. In den nächsten Jahren freiwerdene Stellen - durch altersbedingtes Ausscheiden - müssten nicht neu besetzt werden. Man könnte mehr Ingenieurpersonal im Verband ansiedeln und müsste nicht externe Fachleute hinzuziehen. Zudem könnten Abrechnungen, Bereitschaftsdienst, Vollstreckung und dergleichen gemeinsam erledigt werden. Solch ein Prozess würde seine Zeit dauern, bekannte Armgard Kruppa. Dennoch sollte bis September ein Grundsatzbeschluss gefasst werden, ob man die Fusion will oder nicht. Denn erst nach solch einem Beschluss könne die Detailarbeit beginnen.

Der Zeitpunkt für solch eine Entscheidung könnte ungünstiger kaum sein. Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert verwies auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Es hat die neue Regelung im Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG), wonach nur noch Hauptverwaltungsbeamte Kommunen in Verbänden und Gesellschaften vertreten dürfen, als rechtswidrig gekippt. Bis Ende 2017 muss ein neues GKG her. Voraussichtlich entsenden die Gemeinden wieder selbst ihre Vertreter. "Und wir sollen kurz vorher solch eine Entscheidung treffen?", gab Ebert zu bedenken. Man sollte vielmehr schon jetzt Möglichkeiten der Kooperation prüfen. Heiko Friedmann, Amtsdirektor von Lebus, sah eine Fusion als durchaus sinnvoll für die Zukunft. Die Frage sei, wie sich der kleinere Verband gegenüber dem großen mit seinen Vorstellungen einbringen kann. "Ich muss das erst in den Gemeinden diskutieren", ergänzte die Seelow-Länder Amtsdirektorin Roswitha Thiede. "Solch ein Beschluss ist 2017 nicht zu schaffen".

Seelows Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Jörg Schröder sprach sich dafür aus, zunächst das Gespräch mit Fürstenwalde zu suchen. Dort hat die Präsentation des Gutachtens noch gar nicht stattgefunden. Man müsste im Vorfeld klären, was der andere Partner akzeptieren würde. Sollten die Hürden zu groß sein, könne man sich den Beschluss und die aufwendige Folgearbeit sparen. Verbandsvorsteher Gerhard Schulze wurde beauftragt, ein Treffen mit den Fürstenwaldern zu organisieren.