Berliner Zwillings-Köche auf Platz 13 von Asiens Bestenliste

Berlin/Bangkok (dpa) Mit neuer deutscher Küche haben es die Zwillingsbrüder Thomas und Mathias Sühring (39) aus Berlin unter Asiens beste Restaurants geschafft. Auf der neuen Top-50-Liste, die am Dienstagabend (Ortszeit) in Bangkok veröffentlicht wurde, kamen sie mit ihrem ersten eigenen Restaurant "Sühring" auf Platz 13. Das "Sühring" wurde erst im Februar vergangenen Jahres in der thailändischen Hauptstadt eröffnet. Auf der Karte finden sich Klassiker der deutschen Küche in moderner Variante.

Die deutschen Zwillingsbrüder Thomas (l) und Mathias Sühring stehen am 30.01.2017 in Bangkok (Thailand) vor ihrem Restaurant «Sühring». Sie gelten in Thailands Hauptstadt als Senkrechtstarter der Gastro-Szene.



