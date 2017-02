51-Jähriger soll Hund aus Hochhaus geworfen haben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Daniela F. kommen immer wieder die Tränen. Die 45-Jährige verfolgt den Prozess um ihren getöteten Hund gemeinsam mit einer Freundin vom Zuschauerraum aus. Sie hatte gehofft, am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten endlich die Wahrheit zu hören - zu erfahren, wie ihr siebenjähriger Jack-Russell-Terrier "Pepe" ums Leben kam und wer ihn getötet hat. Doch der erste Verhandlungstag bringt nur wenig Licht ins Dunkel. Zeugen widersprechen sich, und der Angeklagte weist jede Schuld von sich. Er will zur mutmaßlichen Tatzeit geschlafen haben.

Auf der Anklagebank sitzt Jens L., ein offensichtlich schwer alkoholkranker Mann. Sein Lallen ist mitunter kaum verständlich, das Gehen fällt ihm schwer. Der 51-Jährige soll Daniela F.s Hund im vergangenen Sommer aus dem Fenster seiner Wohnung im elften Stock eines Plattenbaus in Köpenick geworfen haben. Es heißt, er sei von dem bellenden Tier genervt gewesen. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Aber auch eine Geldstrafe ist möglich.

L.s damaliger Mitbewohner Thomas B. steht als wichtiger Zeuge vor Gericht. Bei ihm war das Tier seinerzeit in Pflege. Besitzerin Daniela F. war für einige Tage verreist und hatte "Pepe" ihrem Kumpel anvertraut. Doch weil der Hundesitter die Nacht zum 25. Juni gemeinsam mit seiner Freundin in deren Wohnung verbringen wollte, ließ er das Tier bei seinem Mitbewohner Jens L.

Thomas B. berichtet nun im Zeugenstand, dass er zu später Stunde eine Whatsapp-Nachricht von einem Bekannten bekommen habe, der den Abend zusammen mit Jens L. in der gemeinsamen Wohnung verbrachte, mit ihm zechte und auch dort übernachtete. In der Nachricht habe es sinngemäß geheißen, dass "Pepe" ein Terrorhund sei und Jens kurz davor auszuflippen und ihm das Fliegen beizubringen. "Ich hätte nicht gedacht, dass er so etwas wirklich macht", gibt B. vor Gericht zu Protokoll. Am nächsten Morgen sei er dann mit seiner Freundin nach Hause gefahren, weil er mit "Pepe" habe Gassi gehen wollen. Aber der Hund war verschwunden. Dann habe er das tote Tier vor dem Hochhaus im Gebüsch entdeckt und die Polizei gerufen. B. ist sich sicher: Sein einstiger Mitbewohner, mit dem er seit dem Vorfall nichts mehr zu tun haben wolle, hat den Hund tatsächlich einfach aus dem Fenster geworfen.

Allerdings kann seine Freundin Corinna B., die ebenfalls als Zeugin vor Gericht aussagt, dieser Annahme nichts abgewinnen. "Der Hund hatte ja noch nicht mal einen Flecken Blut an sich", sagt sie. "Er muss anders getötet worden sein. Und dann hat ihn jemand ins Gebüsch gelegt." Dass der Angeklagte das Tier getötet hat, glaubt Corinna B. nicht.

Das Gericht will noch weitere Zeugen hören - darunter vor allem jenen Bekannten, der den Tatabend offenbar mit dem Angeklagten verbrachte. Am nächsten Verhandlungstag, am 14. März, könnte dann auch das Urteil gesprochen werden.