Dem Tabellenersten den Zahn gezogen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554005/

In der ersten Halbzeit hielt der bis dato ungeschlagene Tabellenführer aus Pritzwalk noch mit. Über die Stationen 5:2 (12.), 7:6 (19.) und 9:6 (22.) erarbeitete sich der HCN eine 10:8-Pausenführung. Zwischenzeitlich hatten sich zu viele Fehler ins Neuruppiner Spiel eingeschlichen, sodass der Gast zu leichten Kontertoren kam. HCN-Coach Christian Schulz musste seine Jungs während einer Auszeit erst wieder einnorden.

Zur zweiten Halbzeit begann der HCN gar in Unterzahl. "Freiwillig", wie Trainer Schulz verriet. "Die meisten Jungs spielen für uns ja in der Oberliga und werden dementsprechend auf Kreisebene kaum gefordert. So eine Unterzahlphase simulieren und Dinge einstudieren." An der Überlegenheit seines Team änderte die nummerische Unterzahl jedoch nichts. Im Gegenteil. Mit einem Spieler weniger auf der Platte waren die Neuruppiner gar noch präsenter. Kurios. Nach einem 7:0-Lauf beendete Schulz die erzwungene Testphase. Beim Stand von 17:9 (35.) füllte der HCN wieder auf. Bis zum Ende der Partie, wobei die Hausherren munter durch wechselten, war die Überlegenheit so groß, dass man als Beobachter schon Mitleid mit den Pritzwalkern haben musste. HCP-Trainer Sebastian Wienke nahm es gelassen, war dies doch bei dem unterschiedlichen Ausbildungsstand der Akteure in beiden Lagern abzusehen.

Überlicherweise lässt der HC Neuruppin die zweite Garde beziehungsweise die jüngeren Jahrgänge auf Kreisebene ihre Spielpraxis sammeln. Das erklärt auch die bisherige Bilanz: drei Siege und vier Niederlagen. Für Pritzwalk war es demnach nur ein Duell auf dem Weg zur Meisterschaft.