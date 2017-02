Per Mausklick zum Ausbildungsplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Stahlkonzern ArcelorMittal geht in Eisenhüttenstadt neue Wege, um Nachwuchs zu finden. Ein Online-Bewerbungsbogen soll jungen Leuten, die an einer Ausbildung in dem Unternehmen interessiert sind, die Kontaktaufnahme ab sofort erleichtern.

"Ab jetzt gibt's keine Ausreden mehr", heißt es auf der Facebook-Seite des Berufsbildungsbildungszentrums (BBZ) von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt. Und dann wird gefragt: "Ihr wollt schnell und unkompliziert Kontakt mit uns aufnehmen, um euch für eine Ausbildung bei uns zu bewerben?" Prompt kommt der Tipp: "Mit unserem Onlinebewerbungsformular machen wir dies für euch jetzt so einfach wie möglich. Einfach das Formular ganz entspannt am Laptop oder Smartphone ausfüllen und absenden. Wir nehmen dann umgehend Kontakt mit euch auf."

ArcelorMittal als größter Ausbilder der Region zeigt sich moderner und innovativer als je zuvor. Erst gab es für das Berufsbildungszentrum eine neue Internetseite, dann folgten und folgen immer wieder spritzige und witzige Postings auf der Facebookseite und nun ein Online-Bewerbungsbogen. "Die Jugend von heute nutzt immer mehr moderne Medien und daran kommen wir als Unternehmen nicht vorbei", sagt Jürgen Peschel, Leiter des Berufsbildungszentrums. Mit dem digitalen Bewerbungsformular könne man den Erstkontakt zu potenziellen neuen Auszubildenden vereinfachen. Diese brauchen nicht sofort eine schriftliche Bewerbung schicken, sondern können zunächst einmal kurz und knapp anklicken, für welchen der vier Ausbildungsberufe bei ArcelorMittal sie sich interessieren, welchen Schulabschluss sie voraussichtlich haben werden und ob eine Studienförderung möglicherweise in Frage kommen könnte. Diese Angaben werden dann ausgewertet und jeder der Jugendlichen erhält schließlich eine Antwort mit Hinweisen des Unternehmens.

"Dieser Online-Bewerbungsbogen ersetzt natürlich nicht die klassische Bewerbung", betont Jürgen Peschel. Die bleibt letztlich immer noch Pflicht. Und auch die vielen Schnupper-Angebote des BBZ und Bewerbungsgespräche entfallen nicht. Aber es sei ein erster Schritt, um junge Leute anzusprechen und für sich selbst zu werben. "Wir können auf solche Bewerbungen künftig nicht mehr verzichten", sagt der Leiter des Berufsbildungszentrums.

"Jugendliche da abzuholen, wo sie sind, ist immer eine gute Idee, wenn es darum geht, künftige Azubis für sich zu gewinnen", findet Clarissa Matos Bernal, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Frankfurt. Die "digital natives" - also die, die in der digitalen Welt aufwachsen, würden sich heute eben ganz selbstverständlich im Internet bewegen. "Ein Online-Bewerbungsbogen ist vor allem bei großen Arbeitgebern nichts Ungewöhnliches mehr und oft der erste Schritt im Bewerbungsprozess", sagt Clarissa Matos Bernal und rät: "Bevor es losgeht, sollten Jugendliche daher sorgfältig überlegen, was sie schreiben. Die Berufsberatung hilft. Wer unsicher ist, welche Angaben er machen soll, kann sich gern Tipps bei seiner Berufsberaterin oder seinem Berufsberater holen."

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt setzt auf kontinuierliche Ausbildung. Jedes Jahr fangen 50 junge Männer und Frauen an, die sich zu Industriemechanikern, Elektronikern, Industriekaufleuten oder Eisenbahnern ausbilden lassen. Und da das Unternehmen Fachpersonal braucht, werden auch alle, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, übernommen. "Bewerbungen sind das ganze Jahr über möglich", erklärt Jürgen Peschel.