Angesagte Adresse: Treibstoff-Club

Beeskow (MOZ) Sonnabend ist im Club Treibstoff in der Lübbener Chaussee 9 wieder Party angesagt. "Influenza T" nennt sich die Veranstaltungsreihe, die Silvio Gröschke aus Beeskow und Toni Roggan aus Müllrose organisieren.

Pächter des Treibstoff-Clubs: Marian Weihrauch (l.) und Matthias Weickardt an der Bar

Die beiden Männer, die die Oxid Sounds GmbH gegründet haben, mieten die coole Location für ihre Veranstaltungen von den Pächtern Matthias Weickardt (29) aus Wilmersdorf und Marian Weihrauch (29) aus Wulfersdorf. Sie wiederum haben das Objekt von der Stadt Beeskow gepachtet - bis zum Jahr 2019. "Für einen symbolischen Preis", sagt Stadtkämmerer Steffen Schulze, "denn wir wollen dass dieses besondere Angebot für die Jugendlichen aufrecht erhalten wird." Auch Weickardt und Weihrauch organisieren von Zeit zu Zeit Veranstaltungen. Zuletzt Weihnachten das Christmas Bash, angekündigt sind ein Oster Bash und auch eine After Show Party anlässlich des Altstadtfestes am 10. Juni ist geplant.

Am Sonnabend bei "Influenza T" können sich die Fans von elektronischer Musik auf die Artists Daniel Stefanik, Miro Pajic , Thomas Stieler, Christian Bauer, Sylvio Martin, Chrizz W. und Tonomat freuen, die Insidern bekaannt sein dürften. Um 22 Uhr geht es los - bis morgens um 6 Uhr. Rund 250 Gäste werden erwartet. "Es ist wichtig, dass wir die Musikrichtungen Techno oder House auch in Beeskow anbieten", sagt Silvio Gröschke (33), der in Beeskow den gleichnamigen Getränkehandel als Geschäftsführer leitet. "Die Jugendlichen müssten sonst nach Fürstenwalde, Cottbus oder Frankfurt (Oder) fahren."

Den Verein Treibstoff, der zwischenzeitlich auch mal Kombinat Ton hieß, gibt es bereits an diesem Standort seit 2002. Nachdem er 1999 aus Rückübertragungsgründen sein Domizil in der Lübbener Chausee 3 verloren hatte, begannen umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten in dem gegenüberliegenden ehemaligen Obst- und Gemüselager. Maßgeblichen Anteil hatte damals der Vereinsvorsitzende Ralf Schulze, heute Chef des Beeskower Kinos Schukurama und der Firma Ice Guerilla. Unter seiner Leitung arbeiteten ab April 2000 Vereinsmitglieder und Unterstützer über 5000 Stunden ehrenamtlich. Der Club, der im Dezember 2002 feierlich eröffnet wurde, suchte mit seiner Ausstattung, der Farb- und Lichtgestaltung, der Lounges und Bars seinesgleichen. Ein weiterer Vorteil: Fern von Wohnbesiedlung gelegen, konnte hier auch nachts gefeiert werden.

Jetzt steht der Club möglicherweise wieder vor einem Umzug. Denn der benachbarte Awo-Erlebnishof braucht wegen der wachsenden Gästeschar mehr Raum und einen Küchenanbau. Stadt und Stadtverordnete haben die Notwendigkeit erkannt und werden Ende Februar einen Beschluss dazu fassen. Einig sind sich aber alle darin: Wenn die Treibstoff-Räume nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden können, muss für die Jugend eine Alternative geschaffen werden. "Wir nehmen den Auftrag sehr ernst", sagt Stadtkämmerer Steffen Schulze. "Noch haben wir keinen Ersatz, aber nach dem Beschluss werden wir uns intensiv kümmern." Klar sei auch, dass die Stadt dafür Geld investieren müsse. Und, dass ein neues Objekt wegen der Lärmbelästigung außerhalb von Wohngebieten liegen müsse. "Der Club Treibstoff hatte einen guten Ruf, den sollte man in Beeskow nicht verspielen", sagt Silvio Gröschke. Eine Idee für eine neue Location habe er aber auch noch nicht.