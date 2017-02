Diabetes-Zertifikat erneuert

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Krankenhaus Märkisch-Oderland hat jetzt eine erneute Zertifizierung als "Klinik für Diabetespatienten geeignet" erhalten. Das Team um Oberärztin Dr. Cristine Pietsch, Fachärztin für Innere Medizin, Chirurgie und Diabetologie, hat damit die hohe Qualität bestätigt, die ihm erstmals im November 2013 von der Deutschen Diabetes Gesellschaft bescheinigt worden war. Das hiesige Krankenhaus war damit erstes in Brandenburg und zweites in Deutschland.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554009/

Drei Kriterien sind laut Mitteilung der Klinik besonders wichtig: Es muss ein diabetologisch versierter Arzt zur Verfügung stehen, Pflegekräfte müssen diabetologisch geschult sein und es muss gewährleistet sein, dass die Blutzuckerwerte bei jedem Patienten überprüft werden. Wesentlich sei auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Betreuung der Diabetiker.

An den Standorten des Krankenhauses wird jedem Patienten bei seiner stationären Aufnahme routinemäßig Blut abgenommen und auch der Blutzucker bestimmt. So werden auch bei Patienten erhöhte Werte festgestellt, die bis dahin davon noch nichts wussten. Bei ihnen wird dann Diabetes mit behandelt. Alle Diabetiker können an den täglichen Schulungen teilnehmen. Auch Angehörigen werden Beratungen angeboten, denn hohe Blutzuckerwerte sind ein Risikofaktor für Wundheilungsstörungen, Nierenversagen, Lungenentzündung oder andere Komplikationen.

Die Re-Zertifizierung bedeute für die Patienten eine große Sicherheit, auch bei Operationen. "Das schafft Vertrauen", kommentierte Dr. Cristine Pietsch. Zuvor wurde das Krankenhaus bereits als Behandlungseinrichtung für Typ 1- und 2-Diabetes mellitus anerkannt. "Als nächstes wollen wir unsere besondere Expertise in der Betreuung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom nachweisen und zertifizieren lassen", kündigte sie an.

Das Fußsyndrom ist eine der schwerwiegendsten Komplikationen des Diabetes mellitus. Beweglichkeit und Lebensqualität werden deutlich eingeschränkt. Der Behandlungsverlauf ist oft schwierig und langwierig. Etwa eine Million Menschen sind bundesweit davon betroffen. Bis zu 40 000 Amputationen pro Jahr zeigten, dass vorbeugende und therapeutische Maßnahmen noch nicht so greifen, wie es sich die Diabetologen wünschen, erläuterte sie. Vielfach kämen Patienten zu spät zum Arzt, weil sie nicht wissen, dass bereits kleine Verletzungen in kurzer Zeit zur Amputation führen können.

Um das Team des Krankenhauses und niedergelassene Ärzte für das Thema diabetisches Fußsyndrom zu sensibilisieren, organisiert Dr. Pietsch das brandenburgische Fußsymposium, das am 25. Februar zum dritten Mal zusammenkommt. Dort werden neue Verfahren und Möglichkeiten vorgestellt und es findet ein Austausch unter Hausärzten, Diabetologen, Podologen und Medizintechnikern statt.