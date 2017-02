Viele neue "Männer in Schwarz"

artikel-ansicht/dg/0/

Doch auch der Nachwuchs kommt wieder in die Spur. So wurden in Fürstenwalde 18 neue Schiedsrichter vorgestellt, die vor der Versammlung ihre Prüfung abgelegt und bestanden hatten. Dazu kommen noch zwei weitere, die vorher schon den Schein bekamen.

"Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch jedes Jahr mindestens 30 bis 40 neue Schiedsrichter ausbilden können, um den Spielbetrieb in unserem Fußballkreis sicherzustellen", erklärte Nitz. In dieser Saison waren insgesamt 37Referees ausgebildet worden.

Auf der Jahreshauptversammlung wurden auch viele Auszeichnungen vorgenommen, Ehrennadeln des Fußballkreises in Silber und Gold sowie Schiedsrichter-Ehrennadeln des FLB vergeben und damit frühere Versäumnisse nachgebessert. Matthias Schmidt (Concordia Buckow/Waldsieversdorf)und Jürgen Friedrich (Tiefbau Frankfurt) wurden im Zuge der der Schiedsrichter-Danke-Aktion des DFB geehrt. Matthias Schmidt (wechselt nach Dahme/Fläming) und Norbert Thunack von Victoria Seelow (alters- und verletzungsbedingt) wurden verabschiedet. Zudem hat jeder Schiedsrichter ein Aufwärm-Shirt des Fußballkreises erhalten.

"Das war ein super organisierter Abend, von den Räumlichkeiten bis hin zur Verpflegung", sagte Nitz. Der 28-jährige Seelower hatte das Amt als Schiedsrichter-Chef im Juli von Marcel Riemer übernommen, der sich berufsbedingt zurückzog. "Ich habe den Eindruck, dass alle Anwesenden von unserer Versammlung sehr angetan waren."