Um 15.17 Uhr läuten alle Glocken

Bad Freienwalde (MOZ) Die evangelischen Christen blicken in diesem Jahr auf 500 Jahre Reformation zurück. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober kündigt der Bad Freienwalder Pfarrer Björn Ferch eine ganze Reihe von Veranstaltungen an.

"Wir wollen das Jubiläum nicht als Luther-Jubiläum sehen und es nicht an dieser einen Person festmachen", sagt Pfarrer Björn Ferch. Luther gilt in Deutschland als Initiator der Reformation, in der Schweiz waren Huldrych Zwingli und Johannes Calvin. Ihr Beginn wird auf 1517 datiert, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben soll.

Die Kirche begeht das Jubiläum mit vielen Veranstaltungen im Evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree wie Pfarrsprengel Alte Oder, der von Neuendorf und Oderberg über Bad Freienwalde und Altranft bis Steinbeck reicht.

An die Schulen ist bereits ein Aufruf ergangen, sich einen Bibeltext auszusuchen und dazu Bilder, Kollagen, Skulpturen, Comics, Gedichte, Aufsätze, Lieder, Fotos oder andere Gestaltungselemente zu kreieren.

"Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir." Mit diesen Worten vertrat Luther seine neuen Glaubensüberzeugungen 1521 auf dem Reichstag in Worms gegenüber Kaiser Karl V. "Hier stehe ich", ist der Titel einer Gesprächsreihe, die sich in Bad Freienwalde vom 8. März bis 12. April, jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Gemeindehaus, Uchtenhagenstraße 4, an Christen und Nichtchristen richtet. Der erste Abend lautet "Vertrauen wagen - von Gott und dem Glauben". Die folgenden Themen sind "Immer wieder neu anfangen - von Zweifeln, Scheitern, Vergebung und Umkehr", "Beziehungen gestalten - von Freundschaft, Ehe, Familie und anderen Partnerschaften", "Großzügig teilen - von Gerechtigkeit bei Gott und den anderen Menschen", "Andere achten - vom Umgang mit Menschen, die anders sind und glauben" sowie "Mit Gott verbunden sein - von Gebeten, Gottesdienst und Spiritualität". Die Gespräche gleichen Inhalts laufen in Bad Freienwalde, Beeskow, Frankfurt, Fürstenwalde, Woltersdorf, der Region Eisenhüttenstadt, Storkow und Strausberg. "Das Besondere ist, dass die Gespräche an jedem Abend der beteiligten Sprengel von einem anderen Pfarrer gestaltet werden", sagt Björn Ferch. Welcher Pfarrer an dem jeweiligen Abend das Gespräch leitet, sei eine Überraschung.

Die evangelische Kirche lädt zudem anlässlich des Reformationsjahres Menschen ein, sich taufen zu lassen. "Vier bis fünf Tauffeste gibt es in diesem Jahr in der Region", so Pfarrer Ferch. Er selber wird aber diesmal nicht zu einem Tauffest am Bruchsee bei Schiffmühle einladen. Vielmehr habe sich der Altkirchenkreis Bad Freienwalde am 24. Juni zu einem Tauffest in der Ruine der Marienkirche in Wriezen entschieden. Dazu gehören die evangelischen Kirchengemeinden Bad Freienwalde, Wriezen, Altranft, Haselberg, Neulietzegöricke, Neutrebbin, Oderberg, Altglietzen, Wölsickendorf, Wollenberg und Steinbeck.

In diesem Sommer werde es auch wieder die Malcherüste geben, die sich in diesem Jahr mit Martin Luther beschäftigen wird, kündigt Björn Ferch an. Ein ganzes Wochenende verbringen rund 80 Kinder unter der Leitung von Katechetin Anett Forbrig in der Malche. Sie könne auf einen Team-Stamm aus ehemaligen Konfirmanden zurückgreifen, die ihr an diesem Wochenende zur Seite stehen. Los geht es am Freitag. Am Sonnabend werde es ein Geländespiel zum Thema Luther geben. Der Abschluss sei dann am Sonntag in der Malchekirche.

Der Reformationstag, auf den das Jubiläumsjahr zuläuft, sei noch nicht ausgeplant, sagt der Pfarrer. Um 10 Uhr beginne der Sprengelgottesdienst in Altglietzen, den er selber hält. Der Kirchenkreis wünscht, dass in allen seinen Kirchen um 15.17 Uhr die Glocken läuten. In Erinnerung an den Thesen-Schlag 1517. "Das sind Glaubensgrundsätze der Evangelischen Kirche, deshalb sind sie so prägnant", sagt Ferch. Wobei die Bewegung mit Zwingli in der Schweiz und Calvin in Frankreich begann.

Der Mittwochsklub, ein monatlicher Gesprächskreis in Bad Freienwalde, beschäftigt sich mit Menschen um Luther wie seiner Frau Katarina von Bora, Philipp Melanchton und Justus Jonas.