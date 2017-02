Neue Beiträge für Kita-Essen

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide/Schöneiche/Woltersdorf (MOZ) Ein Kita-Essengeld-Urteil des Oberverwaltungsgerichts hat bald Auswirkungen für viele Eltern von Kita-Kindern in der Region. Auch in Grünheide, Woltersdorf und Spreenhagen wird an Essengeld-Satzungen gearbeitet, in Erkner und Schöneiche hingegen nicht.

Knackpunkt ist die Höhe des Essengeldes. Laut Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg vom September 2016 müssen die Eltern "einen Zuschuss in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen entrichten".

Doch was würde es kosten, wenn Eltern täglich selbst für ihre Kinder kochten? "Wir müssten in die Töpfe gucken", sagt Grünheides Sozialamtsleiter Bernd Schlüter. Das geht nicht. Dennoch müssen Kosten für Zutaten, Energie, Müll, Miete und Herd berücksichtigt werden. "Alles, außer die Personalkosten, fließt in die Kalkulation mit ein", verdeutlicht Schlüter.

Um eine fundierte Grundlage zu erhalten, wurde ein Wochenspeiseplan mit fünf Kindergerichten erstellt. Spaghetti Bolognese und Gemüse-Reispfanne sind dabei. "Wir haben virtuell eingekauft, schätzen Energie- und Fahrkosten", erklärt Schlüter. Zum Sozialausschuss im März solle die Kalkulation vorliegen, spätestens Anfang Oktober die neue Satzung in Kraft treten.

Die Eltern der 511 Mädchen und Jungen, die in den fünf Grünheider Kitas und dem Hort betreut werden, sollen das Geld dann an die Gemeinde zahlen, nicht mehr an den Caterer. Geplant sei eine monatliche Pauschale, sagt Schlüter. Melden Eltern ihre Kinder rechtzeitig vom Essen ab, bekommen sie den Betrag am Jahresende zurück, kündigt er an. Derzeit kostet ein Kita-Essen 1,85 Euro, ein Schul-Essen 2,05 Euro.

Auch in Woltersdorf, wo es zwei kommunale Kitas gibt, reagiert man auf das Urteil. Dort ist Sozialamtsleiterin Jenny Loponen gerade dabei, die durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen der Eltern zu kalkulieren. "Der Caterer unterstützt uns bei der Erarbeitung", informierte sie am Montag die Mitglieder des Sozialausschusses. Ziel sei es, möglichst bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses am 24. April eine Essenbeitragssatzung zu entwickeln, welche die Beiträge in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen bestimmt. Siegfried Bronsert (FDP-Liste/Bronsert) wollte von Jenny Loponen wissen, ob es denn überhaupt nötig sei, diese Satzung zu erarbeiten. Das sei es, antwortete sie. "Wir haben schon Anfragen von Eltern, wann wir auf das Urteil reagieren", sagte sie.

In Schöneiche sieht die Verwaltung hingegen keine Notwendigkeit, auf das Urteil zu reagieren. "Wir haben geprüft, ob es auf die Essengeld-Regelung in unseren zwei kommunalen Kitas zutrifft. Und das ist nicht der Fall", sagt Bürgermeister Ralf Steinbrück. Das Urteil beziehe sich zum einen auf Kitas, in denen die Eltern Direktverträge mit dem Caterer abschließen müssen. "Wir erheben das Geld aber direkt von den Eltern", erklärt Steinbrück. Außerdem liege man mit einer Essengeld-Pauschale von 27 Euro pro Monat unterhalb des vom Gericht als angemessen angesehenen Beitrags von 1,70 Euro pro Mittagessen.

Auch in Erkner muss die Verwaltung nicht rechnen, da sich dort keine einzige Kita in Trägerschaft der Stadt befindet. Im Amt Spreenhagen wird hingegen derzeit kräftig gerechnet, sagt Sozialamtsleiterin Astrid Biedermann. Im ersten Halbjahr solle die neue Satzung fertig werden. "Runter mit dem Preis geht es nicht", blickt sie voraus. In den kommunalen Kitas "Rappelkiste" in Neu Zittau sowie im "Schlumpfenland" in Gosen waren die Preise und das Verfahren erst zum 1. September vergangenen Jahres angepasst worden. Die Eltern zahlen dort jeweils 1,80 Euro direkt an das Amt.

In Fürstenwalde soll bereits zum 1. April eine neue Satzung in Kraft treten. Die Stadtverordneten entscheiden am Donnerstag. Die Verwaltung dort hatte in ihrer Kalkulation der durchschnittlich ersparten Aufwendungen der Eltern einen Beitrag von 1,76 Euro für ein Mittagsmahl im Kindergarten ermittelt.