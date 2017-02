Polizeibericht Oranienburg vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Eine 30-Jährige stellte am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ihren VW Touran auf dem städtischen Parkplatz am Schlosssportplatz ab. Als sie gegen 13.30 Uhr ihr Fahrzeug aufsuchte, stellte sie fest, dass es nicht mehr da. Es war auch nicht im Auftrag des Ordnungsamtes umgesetzt worden, ist also ganz offensichtlich Beute von Dieben geworden. Im Fahrzeug befanden sich unter anderem Reitutensilien. Der Gesamtschaden wird auf rund 10 000 Euro beziffert.

Beim Ausparken zusammengestoßen

Leegebruch. Beim Ausparken touchierte ein 82-jähriger Polo Fahrer am Montag gegen 17.20 Uhr auf einem Parkplatzan der Eichenallee einen hinter ihm gerade eingeparkten VW Transporter eines 61-Jährigen. Der Unfallverursacher hatte nach eigener Aussage den Zusammenstoß nicht bemerkt und wollte weiterfahren. Der Geschädigte machte ihn laut Polizei auf die Kollision aufmerksam. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf zirka 1 100 Euro beziffert.