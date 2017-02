Polizeibericht Bernau vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Melchow. Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall auf der Landstraße L200 informiert. Zwischen Melchow und Biesenthal war ein Skodafahrer nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache dafür ist noch unklar. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen erforderten eine Straßensperrung.

Gabelstaplerfängt Feuer

Ruhlsdorf. Am Dienstagmorgen um 6 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einer Werkhallein Marienwerder informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dort ein Gabelstapler Feuer gefangen. Mitarbeitern der Firma gelang es, den Brand schnell allein zu löschen. Jetzt wird geprüft, wie es zu dem Brand kommen konnte. Ein technischer Defekt am Fahrzeug wird dabei nicht ausgeschlossen.

Bootsmotorfehlte

Ruhldorf. In dem Zeitraum zwischen 20. Januar und 20. Februar schlugen unbekannte Täter die Tür zu einem Bootsschuppen in Ruhlsdorf an den Sandenden ein. Von einem Boot demontierten sie den Außenbordmotor der Marke Mercury. Der entstandene Schaden liegt bei 7000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung ein.

Holzkreuze anOrtsschildern

Bernau. An zwei Ortseingangsschildern von Bernau, aus Blumberg und Wandlitz kommend, war jeweils ein weißes Holzkreuz befestigt. Darauf stand: Dresden 45. Die Polizei stellte diese am Montagnachmittag sicher und informierte die Stadtverwaltung.

Einbruch inGaragenkomplex

Blumberg. In einem Garagenkomplex in Blumberg an der Birkholzer Straße waren am Montagmorgen drei Garagen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen fehlte nichts. Der Sachschaden an den zerstörten Tore liegt bei etwa 500 Euro.

Berlin. Auf der Breiten Straße in Pankow steht in Richtung Schönholzer Straße vor der Mühlenstraße nur ein Fahrstreifen wegen einer Baustelle zur Verfügung.

Verkehrstipp