Polizeibericht Schwedt vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554019/

Zichow. Am Montag gegen 13.30 Uhr hielt eine Streife der Gemeinsamen Operativen Fahndung von Bundespolizei, Zoll und Inspektion Uckermark auf der B 166 einen VW Golf zur Kontrolle an. Es stellte sich heraus, dass das Auto in Schleswig-Holstein gestohlen war. Der 32-jährige Fahrer, der nicht einmal eine Fahrerlaubnis besitzt, wurde festgenommen, das Auto sichergestellt.

Retter angepöbelt und bedroht

Schwedt. In den Morgenstunden des 21. Februar wurden Polizisten zu einer hilflose Person gerufen. Der 57-Jährige gab an, eine Verletzung zu haben. So wurden Rettungskräfte angefordert. Kurz darauf beleidigte der Mann Beamte und Retter massiv. Im Krankenhaus griff er auch die Ärzte an. Jetzt wird wegen Widerstand, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Hamburger Auto in Casekow entdeckt

Casekow. Einen Autodieb nahmen am Montagmorgen Bundespolizisten zwischen Casekow und Woltersdorf fest. Auf der Landstraße 272 war den Beamten der Land Rover mit Hamburger Kennzeichen aufgefallen. Die Überprüfung der Fahrzeugdaten ergab eine aktuelle Fahndung. Der 38-jährigen Fahrer wurde festgenommen.

Kleintransporterverschwunden

Schwedt. Am Montag sind, nach einem Einbruch an der Ringstraße, die Täter mit einem VW-Kleintransporter verschwunden.