Polizeibericht Eberswalde vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554020/

Mehrow. Einen 250 Kilogramm schweren Firmentresor haben Einbrecher am Wochenende in Mehrow gestohlen. Nach Angaben der Polizei stiegen die Eindringlinge zwischen Sonnabend und Montag über den Zaun des Firmengrundstücks. Dort brachen sie die Tür zu einem Lager auf, in dem sich auch der Tresor befand. Deponiert waren darin mehrere Kfz-Briefe und Autoschlüssel für die Firmenfahrzeuge. Der entstandene Schaden wird mit 15 000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spurenmaterial, nahm eine Anzeige auf.

20-Jähriger fährtgegen Baum

Melchow. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Melchow und Biesenthal ist am Dienstagmittag ein 20-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Skodafahrer war auf der Landstraße L200 nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache ist noch unklar. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Straße gesperrt.

Gabelstaplerfängt Feuer

Ruhlsdorf. Am Dienstagmorgen um 6 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einer Werkhalle in Marienwerder informiert. Dort hatte offenbar ein Gabelstapler Feuer gefangen. Firmenmitarbeitern gelang es, den Brand schnell zu löschen. Jetzt wird geprüft, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Ein technischer Defekt am Fahrzeug wird dabei nicht ausgeschlossen.

Bootsmotordemontiert

Ruhldorf. Von einem in Ruhlsdorf untergestellten Boot haben Unbekannte den Außenbordmotor der Marke Mercury abmontiert. Die Tür zu dem Bootsschuppen an den Sandenden schlugen die Täter vermutlich zu einem Zeitpunkt zwischen dem 20. Januar und 20. Februar ein. Der entstandene Schaden liegt bei 7000 Euro.

Holzkreuze anOrtsschildern

Bernau. Weiße Holzkreuze mit der Aufschrift „Dresden 45“ hat die Polizei an zwei Bernauer Ortseingangsschildern am Montagnachmittag sichergestellt. Befestigt waren sie an den Ortseingängen aus Blumberg sowie Wandlitz kommend. Laut Polizei wurde die Stadtverwaltung informiert.

Einbruch inGaragenkomplex

Blumberg. In einem Garagenkomplex in Blumberg sind am Montagmorgen drei Garagen aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Besitzer fehlt nichts. Der Sachschaden an den Toren liegt geschätzt bei etwa 500 Euro.