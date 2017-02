Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Unbekannte haben Steine in die Fenster der CDU-Kreisgeschäftsstelle in der Sophienstraße geworfen. Der Vorfall wurde am Montag angezeigt. Die Steine durchschlugen die Verglasung und richteten einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro an.

Bootsmotor gestohlen

Vermutlich am Wochenende wurde aus einer Lagerhalle in der Straße Am Winterhafen ein Bootsmotor gestohlen. Die Täter waren durch ein eingeschlagenes Fenster eingestiegen. Es entstand ein Schaden von 3700 Euro.

Transporter mit Rasentraktoren

Bundespolizisten haben am Montag einen litauischen Kleintransporter mit Diebesgut gestoppt. Im Laderaum des Renault-Transporters fanden die Beamten einen Rasentraktor der Marke Lamborghini, mehrere Rasenmäher sowie Garten- und Werkstattgeräte.

Ein Blitzer steht heute in der Friedrich-Ebert-Straße.

Blitzer