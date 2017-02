Polizeibericht Neuruppin vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Die Polizei ermittelt gegen zwei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren sowie gegen eine 15-jähriges Mädchen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Frau hatte die drei dabei gesehen, wie sie in Rheinsberg auf dem Markt einen Joint rauchen und die Polizei gerufen. Die Beamten stoppten die Jugendlichen an der Schlossstraße. Drogen wurden bei der Durchsuchung nicht gefunden, dafür aber der Joint, der in unmittelbarer Nähe am Boden lag.

Teures Trekkingrad gestohlen

Rheinsberg (RA) Einem 51-jährigen Rheinsberger ist sein teures Trekkingrad gestohlen worden. Das Rad der Marke Poison stand in einem verschlossenen Fahrradschuppen an der Toftlundstraße und war darin auch noch mit einem Schloss gesichert. Die Polizei entdeckte am Schuppen keine Einbruchspuren. Der Bestohlene gibt den Wert des Rades mit rund 1 000 Euro an.

Betrunkener fährt sich fest

Linum (RA) Im Graben an der Nauener Straße in Linum ist am Montagabend ein 61-Jähriger mit seinem Suzuki gelandet. Ein Schaden entstand nicht. Anwohner sahen aber das Auto, hörten die lauten Motorengeräusche, weil das Fahrzeug feststeckte, und riefen die Polizei. Die Beamten ließen den Fahrer pusten: 1,69 Promille.

Vor Schreck gegen Planke gefahren

Fehrbellin (RA) Vor Schreck, weil er rechts überholt wurde, ist ein Dacia-Fahrer am Montag auf der Autobahn zwischen Fehrbellin und Kremmen links gegen die Planke gefahren. Das unbekannte Auto floh. Schaden am Dacia: rund 3 000 Euro.