Polizeibericht Strausberg vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554023/

Hoppegarten. In der Nacht zum Dienstag fuhr der Fahrer eines BMW auf der B 1 vom Ortsteil Hoppegarten in Richtung Müncheberg. In Höhe des Dachsteinwerks kam das Fahrzeug gegen 0.40 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer (18) und zwei weitere Männer (beide 19) wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der BMW war nicht mehr betriebstüchtig. Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Werkzeug gestohlen

Fredersdorf-Vogelsdorf. Aus einem Rohbau in der Havelstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen eine elektrische Kettensäge und einen Kreisel-Laser. Der Schaden beträgt geschätzte 1500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Scheibe eingeschlagen

Rüdersdorf. Das Führerhaus einer Forstmaschine stand am vergangenen Wochenende in der Hans-Schröer-Straße. Unbekannte schlugen eine Scheibe des Führerhauses ein und stahlen Werkzeug. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.