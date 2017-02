Polizeibericht Seelow vom 21.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554024/

Lebus. Aus drei Arbeitsmaschinen zapften unbekannte Täter am Wochenende etwa 900 Liter Diesel ab. Die Maschinen gehören zu einer Baustelle für Windkraftanlagen zwischen Lebus und Schönfließ. Von einer Maschine fehlte außerdem ein Halogenscheinwerfer. Der Schaden summiert sich auf ungefähr 1500 Euro.

BMW prallt auf B1 gegen einen Baum

Müncheberg. In der Nacht zum Dienstag fuhr der Fahrer eines BMW auf der B1 von Hoppegarten in Richtung Müncheberg. Am Ortsausgang in Höhe Dachsteinwerk kam er gegen 0.40 Uhr nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-jährige Fahrer und zwei weitere Männer (beide 19) wurden verletzt in das Unfallkrankenhaus Berlin gebracht. Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.