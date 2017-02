Hoffnung für krebskranke Tessa

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Der Eifer in der Gesamtschule ist groß. Viele Jugendliche wollen ihrer Mitschülerin Tessa helfen und fiebern dem kommenden Sonnabend schon entgegen. Die 21-Jährige ist lebensbedrohlich an Leukämie erkrankt und hofft auf Rettung durch eine Stammzellspende. Die Schule organisiert eine Typisierungsaktion mit der DKMS.

Etwa 500 Besucher erwartet die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule am Sonnabend mindestens. Junge Leute ab 17 Jahren und Erwachsene bis zu 55 Jahren können sich registrieren lassen. Das Engagement für Tessa, die wegen der Krankheit die Abiturprüfungen noch nicht absolvieren konnte, sei groß, sind Oberstufenkoordinatorin Petra Liese und die pädagogische Unterrichtshilfe Simona Zimmermann beeindruckt. Die Idee von der Typisierung in der Schule war ganz schnell geboren. "Auch die Jüngsten, die sich noch nicht registrieren lassen dürfen, fragen nach, wie sie helfen können", sagt Petra Liese. Die Jüngeren kennen Tessa gar nicht, aber darauf kommt es gar nicht an. Sie alle wollen ihr trotzdem helfen und Hoffnung machen. Einen Spendenlauf zu veranstalten, gehört beispielsweise zu den Vorschlägen. Petra Liese selbst hat sich als Fachlehrerin an große Firmen im Kreis gewendet, die eventuell mit Spenden helfen könnten.

Auf der Homepage der Schule wird ebenso für die Aktion am Sonnabend geworben. Da viele Schülerinnen und Schüler noch zu jung sind, um Stammzellen zu spenden, wird auch auf die Eltern gehofft.

"Wir erklären dann jedem, was das an diesem Tag und eventuell später bedeutet", sagt Maria Matuschak vom Team Spenderneugewinnung bei der gemeinnützigen DKMS (Deutsche Knochenmarkspender Datei). Sie hat gemeinsam mit der Schule den Tag vorbereitet. Fünf Krankenschwestern, ein Arzt sowie 15 Schreibkräfte, etwa 20 weitere Hilfskräfte und das Catering-Team aus Schülern sind vor Ort, um sich zu kümmern - um Hunderte von Interessierten, wie sie hoffen.

Die DKMS wirbt auch mit Wattestäbchen, mittels derer Spender einen Wangenabstrich einschicken können. Bei den Vor-Ort-Registrierungsterminen werde den Spendern aber Blut abgenommen, sagt Maria Matuschak. "Wir wollen, dass jeder etwas Gutes tut und auch, dass er weiß, was er getan hat." Denn sollte derjenige wirklich später zum Spender von Knochenmark werden, müsste ihm ebenfalls Blut abgenommen werden. "Auf diese Weise erfahren wir schon mal, ob sich derjenige damit unwohl fühlt", erklärt Maria Matuschak. Die Erfahrung zeige allerdings, dass niemand, der sich registrieren ließ, später wieder davon abbringen ließe, wenn es darum gehe, das Leben eines an Leukämie erkrankten Menschen zu retten - es sei denn, aus gesundheitlichen Gründen. "Manchmal werden wir von Leuten angesprochen, die schon seit langer Zeit registriert sind, warum sie nie an die Reihe kommen. Wir sagen dann: ,Seien Sie doch froh! Ihr genetischer Zwilling hat offenbar keinen Blutkrebs.'" Denn darum geht es bei der Registrierung - den genetischen Zwilling eines Erkrankten zu finden. Sieben Millionen Spender haben sich in Deutschland, aber auch in Großbritannien, Spanien und in den USA in der Datei registrieren lassen. "Das klingt gut und ist es auch", sagt Maria Matuschak. "Andererseits fallen auch immer wieder Menschen altersbedingt oder aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Datei heraus." Je größer der Pool der Registrierten, desto größer die Chance, den genetischen Zwilling zu finden.

Für die Entnahme des Knochenmarks beschreibt sie zwei Möglichkeiten: Eine geschieht ähnlich wie eine Dialyse, wobei Stammzellen aus dem Blut herausgefiltert werden. Es können aber auch Stammzellen unter Vollnarkose direkt als Knochenmark-Blut-Gemische entnommen werden. In diesem Fall entsteht ein lokaler Wundschmerz, ähnlich einem Prellungsschmerz, und die Stammzellen regenerieren sich in etwa einer Woche, so Maria Matuschak. Sei der Krebspatient schwach, brauche er diese Art der Stammzellspende.

"Es kann jeden jederzeit treffen." Für Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) ist es selbstverständlich, bei der Aktion als Schirmherr mitzuwirken. Da es Tessa nicht so gut ging, habe er sie noch nicht persönlich kennenlernen können. Er selbst ist seit Jahren typisiert, und in der Familie ist das öfter Thema, weil seine Frau als Kinderkrankenschwester auf einer Knochenmarkstransplantationsstation in der Charité arbeitet. Er hofft, dass die Aktion über Birkenwerder hinaus Kreise zieht.

Nicht jeder ist alt, jung oder gesund genug, um Stammzellen zu spenden. Jeder Spender verursacht beispielsweise Laborkosten, weil die Probe im Labor analysiert werden muss. Jede Registrierung kostet die DKMS etwa 40 Euro. Geldspenden sind deshalb eine große Hilfe.Gesamtschüler haben deshalb 24 Spardosen gebastelt, die in Geschäften in Birkenwerder, Hohen Neuendorf und anderen Nachbarorten aufgestellt worden sind. Am Tag der Typisierung lockt in der Schule auch ein großes Kuchenbüfett, dessen Erlös der DKMS zugutekommen soll. Darüber hinaus kann auf ein Konto der Organisation gespendet werden, unter der IBAN: DE66 1007 0848 0151 2318 12, Verwendungszweck: Tessa.

Die Registrierungsaktion findet am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule, Hubertusstraße 30, in Birkenwerder statt.