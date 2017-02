Drei Einbrüche über den Balkon

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Unbekannte Täter stiegen am Montag kurz vor 19 Uhr über einen Balkon in eine Erdgeschosswohnung in der Alsdorfer Straße ein. Der Bewohner saß in der Küche, als er ein Geräusch aus dem Wohnzimmer wahrnahm. Im Wohnzimmer fiel ihm dann die geöffnete Terrassentür auf. Als er diese schließen wollte, vernahm er noch eine männliche Stimme, der mutmaßliche Täter verschwand jedoch unerkannt. Aus der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Ein Kriminaltechniker stellte Hebelspuren an der Terrassentür fest und sicherte den Teil eines Schuhabdrucks. Der eingesetzte Fährtenhund konnte die Spur bis zum nahe gelegenen Parkplatz von Edeka verfolgen.

Erneut Wohnungen im Erdgeschoss betroffen

Am Dienstagmorgen wurde dann festgestellt, dass offenbar auch versucht worden war, in eine weitere Wohnung in der selben Straße einzubrechen. Hier war der Blumenkasten bereits herausgenommen worden, offenbar um sich Zugang zum Balkon der Erdgeschosswohnung zu verschaffen. Die Balkontüren waren aber mit einem Rollladen gesichert. Spuren für den Versuch eines gewaltsamen Eindringens in die Wohnung waren nicht ersichtlich. Außerdem verschafften sich bisher unbekannte Täter am Wochenende durch Übersteigen der Balkonbrüstung und gewaltsames Aufhebeln einer Tür auch im Akazienweg Zugang ins Innere einer Wohnung. In dieser wurden sämtliche Räumlichkeiten betreten und teilweise durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Damit setzt sich die Reihe der Erdgeschoss-Einbrüche in Hennigsdorf fort.