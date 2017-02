Polizei gelingt Schlag gegen Hehler

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (OGA) Gegen mutmaßliche Hehler ist die Polizei am Montag in Fürstenberg vorgegangen. Zwei Objekte wurden durchsucht. Zumindest bei einem Teil der aufgefundenen Gegenstände steht fest, dass nach ihnen gefahndet wurde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554030/

Die durchsuchten Objekte liegen am Bahnweg sowie an der Krummestraße. Ein Anwohner habe zunächst gegen 14 Uhr die Polizei verständigt, weil er vermutete, dass ein junger Mann am Bahnweg mögliches Diebesgut lagere. Insbesondere sollen in den vergangenen Wochen Motorräder oder Mopeds gestohlen und in Einzelteilen weiterverkauft worden sein, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Nord mit.

Bei der Prüfung des Sachverhaltes stellte der Kriminaldauerdienst der Direktion Nord fest, dass die Granseer Kripo ohnehin in diese Richtung ermittelte und über die Staatsanwaltschaft Neuruppin bereits Durchsuchungsbeschlüsse beantragt waren. Vom Bereitschaftsstaatsanwalt wurden diese daraufhin umgehend übersandt und am selben Nachmittag vor Ort vollstreckt.

An beiden Einsatzorten wurden der Polizei zufolge mehrere Bootsmotoren, Fahrräder sowie zerlegte Mopeds gefunden, von denen mindestens ein Teil als gestohlen gemeldet war. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei gegen zwei 25 beziehungsweise 27Jahre alte Männer. Einer der beiden Beschuldigten sei vor Ort auf seinem Grundstück angetroffen worden, von einem Zweiten war eine Bekannte anwesend, sagte Polizeisprecher Toralf Reinhardt.

Haftbefehle seien nicht beantragt, auch seien die beiden Männer noch nicht vernommen worden. Zunächst gelte es, die Herkunft der gefundenen Gegenstände zu ermitteln.

Fast zeitgleich wie die Meldung des Zeugen ging bei der Polizei der Anruf eines 65-jährigen Bootsbesitzers ein. Dieser hatte festgestellt, dass sich Unbekannte an seinem Boot, das auf dem Werftgelände Unter den Linden lag, zu schaffen gemacht hatten. Am Motor waren Schrauben gelöst und Bowdenzüge gekappt worden. Offenbar waren die Täter aber gestört worden.