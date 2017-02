Piraten testen Online-Parteitag

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Per Mausclick abstimmen statt stundenlange Debatten in überfüllten Hallen - die Piraten in Brandenburg wollen am Sonntag erstmals einen Parteitag per Internet testen. Die Mitglieder melden sich dabei von zu Hause aus an. Debatten können über eine Kommunikationssoftware, die die Partei bereits für Sitzungen nutzt, verfolgt werden, teilte ein Sprecher am Dienstag in Berlin mit. Es sei der erste Online-Parteitag der Piraten überhaupt. Per Maus und Tastatur kann dann abgestimmt werden. Zudem steht ein virtuelles Saalmikro zur Verfügung.