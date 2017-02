Verwaltung lehnt Kreisneugliederungsgesetz ab

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Das im Entwurf vorliegende Kreisneugliederungsgesetz wird erwartungsgemäß vom Landkreis Havelland abgelehnt. Das zumindest geht aus dem Entwurf der Stellungnahme der Verwaltung unter Federführung von Landrat Roger Lewandowski (CDU) hervor. Der Kreistag muss dem 37 Seiten umfassenden Schriftstück noch zustimmen, nach Möglichkeit einhellig. Erst dann wird die Begründung an das Innenministerium des Landes weitergeleitet. Der Wunsch nach Eigenständigkeit in den bisherigen Grenzen war bereits vor ziemlich genau einem Jahr nach einem Beschluss des Kreistags erstmals kundgetan worden. Schon damals wurde die geplante Verwaltungsstrukturreform unter anderem "aufgrund einer auch dauerhaft bestehenden stabilen Finanzlage ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten" abgelehnt.

Es ist keine Überraschung, dass die Verwaltung des Landkreises Havelland per Willensbekundung dem Vorhaben der Landesregierung nicht zustimmen will und es gewissermaßen geißelt. Dem Landkreis geht es schließlich gut bis hervorragend, und auch die Einwohnerzahlen werden steigen, zumindest Prognosen zufolge, auf die sich allerdings das Innenministerium nicht stützt. Die Interessen des Havellandes und ihrer politischen Abgeordneten sind indes eindeutig.

So sind der Erhalt der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit, die Bürgernähe und die demokratische Selbstverwaltung gemäß des Schreibens weiterhin hohe Ziele, die keinesfalls für ein übergeordnetes Interesse geopfert werden sollten, wie Landrat Lewandowski schon mehrfach sinngemäß betont hatte. Er geht ohnehin davon aus, dass die Kreistagsabgeordneten zu ihrem im vergangenen Jahr getroffenen Beschluss stehen und nun auch die Stellungnahme positiv unterstützen werden. "Wir wollen einen möglichst breiten Konsens erzielen", so Lewandowski.

Wenngleich die Formulierungen in der Stellungnahme noch nicht in Stein gemeißelt sind, Raum für Kompromisse gibt es natürlich noch, so wird im Entwurf deutlich zum Ausdruck gebracht, dass etwa die Einkreisung der Stadt Brandenburg durch das Havelland vor allem mit zahlreichen Nachteilen, darunter finanziellen, verbunden sei. Weiterhin gebe es zu viele Fragen, die dahingehend bislang unbeantwortet geblieben seien, schließlich müsse die im Entwurf vorgesehene Kreisneugliederung unter Beachtung der Gemeinwohlorientierung im Sinne von Art. 98 Abs.1 der Verfassung des Landes Brandenburg erfolgen.

So heißt in dem Schreiben: "Zwischen dem Havelland und Brandenburg an der Havel gibt es bisher nur eine vergleichsweise geringe interkommunale Zusammenarbeit. Erhebliche Anpassungsbedarfe bestehen vor dem Hintergrund der Staatlichen Schulämter, Regionalleitstellen für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und der Trägerschaft für Grundsicherung. Dies ist bisher aus Sicht des Landkreises im Entwurf des Kreisneugliederungsgesetzes nicht in ausreichender Weise gewürdigt worden. Es besteht die Gefahr, dass der wirtschaftlich starke Landkreis Havelland, der hinsichtlich seiner Haushaltsstabilität zu den vier besten des Landes Brandenburg gehört, allein durch die Einkreisung der Stadt Brandenburg seine finanzielle Leistungsfähigkeit und damit seine Stabilität verliert. Damit würde ein wesentliches Kriterium des Leitbildes nicht mehr erfüllt."

Laut Meinung der Kreisverwaltung sei nach jetzigem Stand mit der Eingliederung der Stadt Brandenburg folglich die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit bedroht. Zudem müsse mit einer weiteren Anhebung der Kreisumlage aufgrund der Reform gerechnet werden. Von einer Verschiebung des bestehenden Gleichgewichts zwischen städtischem und ländlichem gehe die Kreisverwaltung zudem aus, so dass in Summe das öffentlich Wohl beeinträchtigt wäre.

Auch eine Aufgabenprivilegierung zugunsten der Stadt Brandenburg würde den Landkreis benachteiligen. Das müsse, so die Anregung, gesetzlich ausgeschlossen werden. Undschließlich: "Die Teilentschuldung durch Zugriff auf den kommunalen Finanzausgleich lehnt der Landkreis ab."