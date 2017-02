Hortkinder feiern Roboterparty

artikel-ansicht/dg/0/

Görzig (MOZ) Warum wegwerfen, was sich hervorragend zum Basteln eignet? Das haben sich auch die Erzieherinnen im Hort in Görzig gedacht. Gemeinsam mit den Kindern der zweiten Klasse und deren Familien haben Jenny Kerst und Jaqueline Audehm aus ausrangierten Kartons und CDs, leeren Joghurtbechern und Schraubverschlüssen sowie Unmengen an Alufolie Roboter gezaubert. Ideengeberin für die Bastelaktion war die Großmutter von Lenny Kosel. Sie hatte von einem Wettbewerb erfahren bei dem Kinokarten für den Animationsfilm "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott" verlost werden.