Zwei Frettchen ausgesetzt

"Wir waren mit den Tiere mittlerweile beim Tierarzt, haben sie gegen Tollwut impfen und untersuchen lassen. Soweit sind sie in Ordnung. Auch Parasiten haben sie nicht", zeigt sich Vivien Schmiede erleichtert. Wie alt das kuschlige Duo ist, könne man jedoch nicht sagen. "Wir haben aber beschlossen, dass wir die Frettchen, die bisher offensichtlich gut gepflegt wurden, hier bei uns im Tiergehege lassen."

Momentan befinden sie sich noch in Quarantäne. In einigen Tagen aber werden sie dem "alten Mann" - wie die Tiergehege-Chefin den langjährigen Bewohner nennt - im Frettchen-Gehege Gesellschaft leisten. Er ist dort seit einigen Monaten allein. Seine Artgenossen waren gestorben - sie waren schlicht zu alt. Dennoch betont Vivien Schmiede: "Tiere einfach hier abzustellen, das macht man doch nicht. Die Leute können doch mit uns reden." Auch Kathrin Flügel, die Vorsitzende des Tiergehege-Fördervereins, sagt: "dass wir grundsätzlich versuchen, in Notsituationen immer zu helfen. Wir sind jedoch kein Tierheim, sondern nur ein Tiergehege mit begrenzten Möglichkeiten." So habe man im vergangenen Jahr beispielsweise einen gefundenen Frischling in die Wildtierstation Cottbus Skadow gebracht und eine gefundene Schmuckschildkröte in eine Auffangstation vermittelt. "Wenn jemand ein Tier in einer hilflosen Situation findet und eine Versorgung notwendig ist, sollte dieser uns zunächst telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. So ist zunächst abzuklären, ob wir das Tier überhaupt aufnehmen können oder zumindest Auskunft erteilen können, wo man sich melden kann", so die Vereinschefin. Sie erinnert zudem daran, dass Besucher auch die Möglichkeit haben, Tierpatenschaften zu übernehmen. "Vielleicht möchte das ja jemand für die neuen Frettchen tun."

Tiergehege Eisenhüttenstadt: Tel. 03364 280160