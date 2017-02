Prozess gegen Rentner: Blutrausch am Halloween-Abend

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist der 31. Oktober 2014. Gegen 21.15 Uhr stellt Eigenheimbesitzer Edgar P. im Garten seinen Untermieter zur Rede, weil dieser an der Einfahrt zum Grundstück eine Lampe angeknipst hat. Und das darf er wie so vieles nicht. Bernd S. erklärt, warum er etwas Licht will. Er habe Süßes bereitgelegt, und wenn Kinder auf Halloween-Tour sich bei ihm melden, sollen sie etwas sehen können.

Edgar P. überzeugt das nicht. Er beschimpft sein Gegenüber, der verbittet sich das. Dann zieht sich der 75 Jahre alte Vermieter in Richtung der eigenen Terrasse zurück, aber nur, um einen Holzknüppel aufzuheben. Er geht von hinten auf Bernd S. zu, ruft "Ich schlage Sie tot!" und lässt im selben Moment den etwa 50 Zentimeter langen Stock auf dessen Kopf niedersausen. Dann nochmal und nochmal.

Das 55 Jahre alte Opfer sinkt blutend auf die Knie, Edgar P. geht in aller Ruhe zurück zu seinem Haus, zieht die Schuhe aus und verschwindet im Inneren. 15 Minuten später hat er sich umgezogen, läuft gemütlich die Straße entlang zu einem Nachbar zwei Häuser weiter, als wäre nichts gewesen, vorbei am benommenen Bernd S., der gerade in der Einfahrt von Sanitätern versorgt wird, die er selbst gerufen hat.

So hat es sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft an jenem Abend in einer ruhigen Siedlung in Grünheide (Oder-Spree) zugetragen. Die Schläge haben im Kopf des Opfers eine Arterie platzen lassen. "Beim dritten Schlag habe ich ihm direkt ins Gesicht gesehen. Die aufgeblasenen Backen und die aufgerissenen Augen werde ich nie vergessen", sagt Bernd S. am Montag als Zeuge zum Prozessauftakt.

Die Beweislage gegen Edgar P. ist erdrückend, dennoch streitet er alles ab. "Ich war es nicht", erklärt er. Die Vorsitzende Richterin fragt nach, wie denn Bernd S. seiner Meinung nach zu den Verletzungen gekommen sein soll. Edgar P. antwortet: "Er wollte mir eins auswischen. Ist ihm ja auch gelungen." Der Angeklagte geht also offenbar davon aus, dass sich das Opfer selbst verletzt hat, um dann den Vermieter anzuschwärzen.

Die Vorsitzende Richterin Claudia Cottäus hat sichtlich Mühe zu verbergen, was sie davon hält. "Gab es nicht immer wieder Streit zwischen Ihnen beiden?", hakt sie nach. "Ja, aber nie Handgreiflichkeiten", erwidert der Angeklagte. Wieso er gleich in der Nacht ein Schreiben mit der fristlosen Kündigung an seinen Mieter verfasst habe, wo es doch seiner Meinung nach an diesem Abend gar keine Auseinandersetzung gab, will die Richterin wissen. Edgar P. zuckt mit den Schultern. Auf die Frage, warum er sich in der Folge nicht nach dem Gesundheitszustand seines verletzten Mieters erkundigt hat, sagt er: "Ich bin doch nicht seine Amme."

Seit etwa einem Jahr wohnte Bernd S. zum Zeitpunkt der Bluttat in dem Bungalow auf P.s Grundstück. Weder war der ein guter Vermieter, noch Bernd S. ein Mieter, wie man ihn sich wünschen würde. Und die Wohnung war wohl auch nicht so toll. Unmittelbar vor dem Schlafzimmerfenster lag der Komposthaufen. "Es stank. Ich musste das Fenster immer geschlossen halten", erzählt Bernd S, den wiederum sein Vermieter immer wieder als schmutzig kritisiert hatte.

Unmittelbar nach dem Einzug spielte man noch zusammen Skat, dann kühlte das Verhältnis schnell ab und man stritt sich immer häufiger. "Er diktierte mir, wie ich zu leben habe", sagt Bernd S.

Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt.