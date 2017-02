Mehr Verkehr zum Dreieck Spreeau

artikel-ansicht/dg/0/

Zwischen Freienbrink und dem Dreieck Spreeau auf der A10 hat der Verkehr binnen fünf Jahren um mehr als 9000 Fahrzeuge pro Tag zugenommen. Das ist die größte Steigerung, die die Bundesanstalt für Straßenwesen in der Region ermittelt hat. Auch zwischen Rüdersdorf und Erkner gab es auf dem östlichen Berliner Ring ein deutliches Plus, zwischen Erkner und Freienbrink ein geringes. Auf der anderen Autobahn im Kreis Oder-Spree, der A12, ist die Entwicklung uneinheitlich. In deren westlichem Bereich sind die Verkehrszahlen gestiegen, weiter östlich hingegen zurückgegangen.

Die Werte, die von der Behörde vor kurzem herausgegeben wurden, sind nicht gerade brandneu - aber es sind die aktuellsten, die verfügbar sind. Sie stammen aus dem Jahr 2015, die Vergleichswerte sind von 2010. Alle fünf Jahre ermittelt die Bundesanstalt den Verkehr zwischen allen einzelnen Anschlussstellen - stationäre, permanent in Betrieb befindliche Zählstellen gibt es in der Region nur auf Höhe Fürstenwalde sowie zwischen Erkner und Rüdersdorf. Bei den manuellen Messungen im Fünfjahresrhythmus wird in zwei um einige Monate versetzten Wochen gezählt, eine weitere erfolgt während Sommer- oder Herbstferien.

Extra erfasst wird der Schwerlastverkehr. Dessen Anteil am Gesamtaufkommen ist auf der A12 mit bis zu 28,5 Prozent (zwischen Fürstenwalde-West und Storkow) deutlich höher als auf der A10 (niedrigster Wert: 11,1 Prozent zwischen Freienbrink und Spreeau). Zu möglichen Gründen für die Entwicklung der Zahlen in Oder-Spree macht die Bundesanstalt keine Angaben. Zumindest denkbar erscheint allerdings, dass die teils rückläufigen Zahlen auf der A12 in Zusammenhang stehen mit den dortigen Bauarbeiten in den vergangenen Jahren. Derartiges nennt die Behörde jedenfalls als Grund, warum bundesweit der Berliner Stadtring (A100) seine Spitzenposition an den Autobahnring um Köln verlor.

Apropos Bauarbeiten: Die Winterpause auf der A12 geht ihrem Ende zu. Ab 1. März finden im Bereich um den Anschluss Storkow auf der Fahrbahn Richtung Spreeau Markierungsarbeiten statt, ab 6. März rollt der Verkehr dort auf verengten Spuren. Es folgen Arbeiten am Mittelstreifen, damit drei bis vier Wochen später die Autos in Richtung Frankfurt auf die andere Seite geleitet werden können. Im April beginnt auf der südlichen Fahrbahn (Richtung Frankfurt) dann der grundhafte Ausbau inklusive Standspur. Diesen Zeitplan hat Bauüberwacher Thomas Mattuschka am Dienstag mitgeteilt.