Verunreinigte Milch: Kreis beaufsichtigt Desinfektionsmaßnahmen

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee/Oranienburg (GZ) Fude+Serrahn ist seiner Informationspflicht rechtzeitig nachgekommen, als innerhalb des Betriebes klar war, dass Milch verunreinigt ist. So heißt es in der jüngsten Stellungnahme des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes des Landkreises. Vor einer Charge H-Milch war aufgrund der möglichen Belastung mit dem Erreger Bacillus cereus vergangene Woche gewarnt worden. Der Erreger kann Magen-Darmerkrankungen auslösen und könnte laut Lebensmittelüberwachungsamt durch einen Produktionsfehler in die von Fude+Serrahn für Lidl hergestellte haltbare Vollmilch "Milbona" (3,5 Prozent Fettgehalt, Mindesthaltbarkeitsdatum: 7. und 8. Mai) gelangt sein. Dem Amt liegen Ergebnisse von Untersuchungen der betroffenen Charge vor, die der Hersteller bei zwei unterschiedlichen, unabhängigen Laboren in Auftrag gegeben habe. Beide Labore bestätigten die bereits veröffentlichten Angaben von Fude+Serrahn. Zur Kontrolle und Eingrenzung einer möglichen Gefahr seien zusätzlich amtliche Proben von Rückstellmustern der H-Milch genommen worden, die kurz vor und kurz nach der laut Herstellerangabe belasteten Charge produziert worden waren. Das Ergebnis dieser Laboruntersuchungen steht noch aus, erklärte das Lebensmittelüberwachungsamt.