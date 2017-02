Mehr Teilhabe statt bloßer Fürsorge

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554044/

Gut abgefüllt und sicher verpackt: Wie die Bereiche Wohnen und Kultur gehört auch die Arbeit zur Teilhabe am alltäglichen Leben. Seit 2010 betreiben die Hoffnungstaler Werkstätten die Lobetaler Bio-Molkerei in Biesenthal. In der "sozialen Milchwirtschaft"

Gut abgefüllt und sicher verpackt: Wie die Bereiche Wohnen und Kultur gehört auch die Arbeit zur Teilhabe am alltäglichen Leben. Seit 2010 betreiben die Hoffnungstaler Werkstätten die Lobetaler Bio-Molkerei in Biesenthal. In der "sozialen Milchwirtschaft" © MOZ

Allein die Zeit ist rekordverdächtig. Nicht mal ein Jahr hat das Sozialdezernat unter der Autorenschaft von Christine Schink für die Studie vom Beschluss des Kreistages bis zur Veröffentlichung gebraucht. Hundert Seiten umfasst das Werk, das eben nicht durch ein Büro erarbeitet wurde, sondern in Eigenregie. Und das auch deshalb in Brandenburg als einmalig gilt. Weit und breit gebe es keinen zweiten Kreis, der auf diese Weise die Lage Behinderter untersucht hat und Vorschläge zur besseren Einbindung unterbreitet, heißt es.

Christine Schink versucht mit einer "nur" 27-seitigen Präsentation dem Fachausschuss den Extrakt aus der Analyse zu vermitteln. Sie erläutert Vorgehen und Methode. Und sie nennt Zahlen. Beeindruckende Zahlen. Von den aktuell 173 193 Barnimern haben 38 616 eine Behinderung. Das bedeutet: 22,3 Prozent der Bevölkerung sind behindert und schwerbehindert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Plus von 1424 Personen. Tendenz weiter steigend, so Schink. Laut Statistik ist die Zahl der Schwerbehinderten nämlich in der Altersklasse Ü65 am höchsten.

Der Anteil Behinderter stelle sich dabei in den einzelnen Gemeinden und Ämtern recht unterschiedlich dar. Die Spanne reicht von 16,4 Prozent (Ahrensfelde) bis 25,9 Prozent (Eberswalde). Diese Unterschiede seien vor allem auf die Infrastruktur zurückzuführen. In Eberswalde gebe es beispielsweise mit der "Lebenshilfe" eine große Werkstatt. Zu den häufigsten Arten der Behinderung gehören Erkrankungen der Gliedmaßen (gut 26 Prozent), Beeinträchtigungen am Stütz- und Bewegungsapparat (ca. 20 Prozent) sowie geistige, nervliche und seelische Krankheiten (12 Prozent).

Bei der Erarbeitung der Konzeption habe man, entsprechend dem Ziel, Empfehlungen für die Verwaltung und die Politik zum weiteren Abbau von Barrieren zu geben, die unterschiedlichsten Akteure einbezogen. Etwa die Kommunen und Ämter, die Fachämter der Kreisverwaltung, die kreiseigenen Gesellschaften, die Eberswalder Hochschule, die Interessenvertretungen Behinderter sowie die Betroffenen selbst. Denn: Behindertenpolitik sei keine solitäre Aufgabe. Die Umsetzung der UN-Konvention erfordere das Zusammenwirken vieler, sagt Schink und macht dies sogleich an einem Beispiel deutlich. Thema Mobilität.Was nutzen Niederflurfahrzeuge, wenn die Bus-Haltestellen nicht barrierefrei gestaltet sind? Im Kreis gebe es 927 Haltestellen. Der komplett barrierefreie Umbau kostet etwa 150 000 Euro pro Station. Wobei es derzeit an einheitlichen Richtlinien fehlt. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg VBB habe deshalb eine Arbeitsgruppe gebildet, die Standards für die Region entwickeln soll, so Schink. Von den gut 900 Barnimer Haltestellen seien momentan 360 mit einem "Sonderbord" ausgestattet. Mobilität - ein Thema, das also nicht nur die Verkehrsbetriebe, sondern auch die Kommunen fordert, die die Investitionen zu stemmen haben.

Insgesamt beleuchtet die Studie acht "Handlungsfelder", Lebensbereiche (von Arbeit über Wohnen bis Kultur), analysiert den Ist-Zustand und macht den Bedarf deutlich. Etwa im Bereich Pflege, wo der Barnim bislang gut aufgestellt ist. Aber mit Blick auf den demografischen Wandel steige eben auch der Bedarf. Um dem etwa 2030 gerecht zu werden, müsse die Politik heute reagieren und Projekte in Angriff nehmen. Die Realisierung des Plans, ist man sich im Ausschuss einig, kostet Geld sowie Personal. Und erfordert Kontrolle.

Teilhabeplan: www.barnim.de