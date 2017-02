artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Eltern aus Südbrandenburg könnten am Donnerstag Probleme bekommen, ihre Kinder in die Kita zu bringen. Die Gewerkschaft Verdi hat für den 23. Februar Kita-Mitarbeiter von elf Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in sechs Städten zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind AWO-Kitas in Cottbus, Senftenberg, Großräschen, Altdöbern, Lübbenau und Königs Wusterhausen, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Cottbus ankündigte. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen.