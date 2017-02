Zwei Doppelschläge

artikel-ansicht/dg/0/

Ernst war die Lage der TSG I in der Oberliga. Ein Sieg gegen Empor Berlin musste her, um die Abstiegsplätze vorerst zu verlassen. Bereits dreieinhalb Stunden waren gespielt, als die erste Partie beendet war. Lajos Györkos gewann mit Schwarz am dritten Brett, ehe Ralf Schöne kurze Zeit später auf 2:0 erhöhte - es war der erste Doppelschlag der Neuruppiner innerhalb weniger Minuten. In der Folge remisierte Thomas Heuer. Danach setzten die TSGler zum zweiten Doppelschlag an. Ferenc Berebora siegte mit den weißen Figuren, gleiches gelang Andreas Gropp. Somit lagen die Fontanestädter uneinholbar mit 4,5:0,5 vorn.

Ralf-Axel Simons Partie sah lange Zeit vielversprechend aus. In Zeitnot unterliefen dem Fidemeister jedoch mehrere Fehler, sodass er noch verlor. Adam Popovics trennte sich trotz Mehrbauern unentschieden. Gleich zwei Bauern weniger hatte Heike Germann, die jedoch gekonnt mit Turm und Springer die Stellung nach fast sechs Stunden im Gleichgewicht hielt. Durch den 5,5:2,5-Erfolg schoben sich die Neuruppiner auf den fünften Tabellenplatz vor.

Ohne fünf Stammspieler trat die Oberliga-Reserve gegen den Tabellenletzten aus Zehdenick in der Regionalliga an. Während die Neuruppiner an den ersten vier Brettern ein leichtes Plus an Wertungszahlen aufwiesen, sah es an den hinteren Brettern genau umgekehrt aus. Frühzeitig einigte sich Mathias Jäkel am dritten Brett auf eine Punkteteilung. Donald Schuckar kam ebenfalls zum Remis, sein Kontrahent tauschte sehr viele Figuren einfach ab. Nicht ganz glücklich schien Sabine Wendorf zu sein. "Es ging hin und her, vielleicht war mehr drin", kommentierte sie ihr Unentschieden. Mit Bravour lösten Virginia-Atlanta Pietsch und Max Minh Nguyen am siebten beziehungsweise achten Brett ihre Aufgaben. Beide hielten in gedrückten Stellungen stand, sodass auch hier jeweils halbe Punkte zu Buche standen. Pietsch: "2,5:2,5 war der Zwischenstand, die verbliebenen Partien sahen schwierig aus."

Viktor Halle verlor im Endspiel eine Leichtfigur und gab dann auf. Somit lastete der Druck auf seinem Bruder Waldemar sowie Nico Nobilis. Waldemar Halle holte den ganzen Zähler, indem er mit einer starken Turmverdopplung große Aktivität ausstrahlte. Nach gut 200 Minuten ließ Nico Nobilis die Fontanestädter jubeln. Er wehrte sämtliche Mattangriffe ab. Sein Freibauer war bereits ein Feld vor der Umwandlung vor der Dame, als der Gegner aufgab. Durch den 4,5:3,5-Sieg rangieren die Neuruppiner auf Rang drei.