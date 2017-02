Respektable Leistung des Schlusslichts

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die A-Jugend-Handballerinnen der SSV PCK haben den Brandenburgliga-Letzten HSV Wildau mit 28:15 bezwungen. Aus zweierlei Gründen sprach der Gastgeber (derzeit Dritter) anschließend trotzdem von einer sehr respektablen Leistung des Schlusslichts: Einerseits hatten die Oderstädterinnen das Hinspiel auswärts bereits mit 37:21 gegen ein mit elf Spielerinnen besetztes Team gewonnen. Diesmal reisten die Wildauerinnen nur zu sechst an und spielten somit alle 60 Minuten lang in Unterzahl.

Abgehoben: Laurine Arndt (l.) visiert das Wildauer Tor an. Die Gäste waren zum Brandenburgliga-Match nur zu sechst angereist - der gastgebende Tabellendritte SSV PCK Schwedt dominierte dadurch klar, aber die Randberliner kämpften wacker © MOZ/Oliver Voigt

Die Oderstädterinnen waren ebenfalls durch Krankheit und Verletzung auf neun Spielerinnen dezimiert, zollten den Gästen aber gleich mal Respekt, unter den genannten Voraussetzungen zur Partie angereist zu sein. Nach einem ausgeglichenen Start ging SSV PCK zunächst mit 4:2 in Führung. Die Uckermärker brauchten ziemlich lange, um wirklich richtig ins Spiel zu kommen.

Die ungewohnte Situation, gegen nur fünf Feldspielerinnen agieren zu müssen, war ihnen anzumerken - es wurden viele Würfe regelrecht verballert. In der Deckung stand man gut, Torsteherin Luzie Luckow parierte zudem viele jener Würfe, die doch durchkamen. Über die Stationen 8:3 und 10:5 ging es mit 14:5 in die Pause. Nach der Halbzeit war es für die SSV-Mädels wichtig, die Effizienz ihrer Angriffe zu steigern. Doch die Gäste aus Dahme-Spreewald hielten weiter dagegen. An der Niederlage war nichts zu ändern, denn über schnelle Angriffe konnte der Tabellendritte seinen Vorsprung weiter ausbauen. Aber die PCK-Mädchen ließen auch im zweiten Abschnitt zu viele Torwürfe ungenutzt. Zum Ende der Partie drehten die Wildauerinnen nochmal auf und erzielten nach dem 27:11-Zwischenstand noch vier Treffer bis zum 28:15-Endstand.

Nach Abpfiff der beiden Referees aus Eisenhüttenstadt applaudierten vor allem die Schwedter Eltern auch den HSV-Spielerinnen für ihren Kampfgeist. Beide Teams hatten ein sehr faires und durchaus ansehnliches Spiel gezeigt.

Nach dem Unentschieden der Fredersdorfer in Altlandsberg ist der Kampf um Platz 2 wieder offen. Am 5. März steht für die Schwedterinnen erst einmal das Heimspiel gegen Altlandsberg an, eine Woche später folgt die entscheidende Partie bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf. Brandenburg-West ist Platz 1 wohl nicht zu nehmen.

Schwedt: Luckow, Grass, Wagner, Hille, Meißner, Bresinske, Hagedorn, Arndt, Lindner