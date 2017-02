Gefahr der Sucht-Maschinen

artikel-ansicht/dg/0/

Verbreitete sich wie in Lauffeuer am Montag: Die Nachricht über Droh-Mails gegen Gymnasien in der Uckermark, darunter auch das Schwedter. Die sozialen Netzwerke waren schneller als alle anderen Medien und so wichtige Informationsquelle für Schüler sowie E © MOZ/Oliver Voigt

Der Polizeieinsatz sorgte am Gauß-Gymnasium noch am Montagabend beim Elternsprechtag zum Thema "Internet, Smartphone & Co." für Aufregung. Schulleiterin Carla Buchholz versicherte den Eltern: Eine "reale Gefahr" habe nicht bestanden. Sie nannte die Drohungen ein "übles Spiel". Das in sozialen Netzwerken widergespiegelte Angstgefühl sei dort hochgepuscht worden. Auch Eltern, Schüler und Lehrer kommunizierten über die sozialen Netzwerke. Anschließend liefen die Schul-Telefone heiß.

Wären gefährliche Gegenstände in der Schule gefunden worden oder hätte es den Verdacht auf eine Amoklauf gegeben, so sagte die Schulleiterin, "hätte es einen anderen Plan gegeben". Die Schule hat die Mail-Drohung trotzdem sehr ernst genommen. So etwas könne man in der heutigen Wirklichkeit nicht einfach in den Spam-Ordner, eine Art digitaler Mülleimer, werfen. Alle Beweise in dem Fall seien gesichert worden. Die Polizei habe "sehr schnell reagiert und sehr ordentlich gehandelt".

Uwe Neugebauer-Wallura, Lehrer und Datenschutzbeauftragter, sprach anschließend von einer "düsteren Überleitung" zu seiner Aufklärungsstunde über Internetsucht, deren Folgen, Tipps rund um Nutzung, Cybermobbing sowie Vor- und Nachteile sozialer Medien. Als er am Montag sein Handy angeschaltet habe, fanden sich darauf viele Nachrichten von Schülern und Nichtschülern. Selbst aus Leipzig kam eine Anfrage, was denn in Schwedt los sei.

Ohne Computer - dazu zählen de facto auch Smartphones - kommen viele Menschen weder im Beruf noch in der Freizeit aus. Auch nicht in der Schule. Dürfen Schulen soziale Netzwerke nutzen? In Brandenburg: Ja. Das Potsdamer Bildungsministerium geht davon aus, dass Lehrer auch online sensibel mit personenbezogenen Schülerdaten umgehen.

Was empfiehlt der Webmaster der Internetseite des Gauß-Gymnasiums den Eltern in Sachen Schüler und soziale Netzwerke? Rechtzeitig und zielgerichtet aufklären. Kinder müssen lernen, soziale Medien selbstständig und kritisch einzuschätzen.

Eltern sollten mit ihnen das Geschäftsmodell von Facebook, Whats App, Instagram, Twitter & Co. erläutern. Es sind Geld- oder im schlimmsten Fall Sucht-Maschinen. Nützlich, aber bei fahrlässigem Umgang damit nicht ungefährlich.

Eltern sind gut beraten, Interesse für die Medienwelt ihrer Kinder zu zeigen, sich unbekannte Begriffe oder das Lieblingsnetzwerk erklären zu lassen, sagt der Lehrer. So erfahren sie, wie fit ihr Kind im Umgang damit ist. "Lassen Sie sich zeigen, was ihr Kind online stellt, welche Fotos es posten würde", rät Uwe Neugebauer-Wallura. "Erklären Sie ihm, was aus Ihrer Sicht okay ist und was nicht, begründen Sie ihre Entscheidungen. Stellen Sie die Frage: Würdest Du Deine Fotos auch in die U-Bahn kleben?"

Was tun, wenn das eigene Kind zum Opfer von Cybermobbing wird? Mobbing über Netzwerke gibt es am Gauß-Gymnasium laut Neugebauer-Wallura nicht. Seine Handlungsempfehlung für den Fall der Fälle: "Bei ernsten Attacken identifizieren Sie den oder die Täter, weisen Sie darauf hin, dass möglicherweise eine Straftat vorliegt. Informieren Sie Schule und Lehrer. Kontaktieren Sie die Eltern des Täters oder der Täterin. Bei groben und wiederholten Verstößen kommt das Anti-Stalking-Gesetz mit dem Tatbestand der beharrlichen Verfolgung zur Anwendung." Und auch dies sagt der Pädagoge: Mobbingangriffe von Schülern gegen Lehrer würden am Gymnasium in jedem Fall zur Anzeige gebracht.

Macht es Sinn, Schülern als Strafe für Regelverstöße das Nutzen sozialer Netzwerke zu verbieten? "Verbote schaffen Reize", gibt der Lehrer zu bedenken. "Sie sind kaum zu kontrollieren." Sein Tipp: Regeln und Zeitvorgaben verabreden, auch für die schulische Internetnutzung.

Der Gauß-Schulseiten-Webmaster betont, wie wichtig die Balance zwischen dem Leben in der virtuellen Welt des Internets und der realen gerade für Schüler ist, auch das Abschalten bei Sport, Musik, Treffen mit realen Freunden. Mancher hat 500 Facebook-Freunde, aber keine fünf echten. Wenn Schüler sich dann am Computer oder Smartphone einigeln, Eltern, echte Freunde ausschließen, kann das krank machen, internetsüchtig, warnt Neugebauer-Wallura.

Alleine wegen der langen Zeit, die junge Leute mit Augen und Fingern an den Geräten hängen, droht Netz-Junkies der digitale Overkill. Symptome: Aggressivität, depressive Phasen, ängstliches Verhalten, Schlaf- und Leistungsstörungen.

Mehr Informationen: im Internet unter gaussgym.de