Intensivtäter schlägt wieder zu

Die siebenmonatige Haftstrafe wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes hatte der 35-Jährige nicht antreten müssen, weil sein Verteidiger gegen das Urteil des Neuruppiner Amtsgerichts Rechtsmittel eingelegt hat. Am Montagabend war es in der Wohnung des 35-Jährigen nun wieder zu einem lauten Streit gekommen, weshalb seine 56-jährige Vermieterin die Polizei alarmierte. Während die Frau, die im vergangenen Prozess auch schon als Zeugin aussagte, vor dem Haus auf die Beamten wartete, wurde sie von dem Mann vom Fenster aus mehrfach beleidigt. Später kam er auch zu ihr herunter, fing an, sie zu schubsen und beleidigte sie weiter.

Als die 56-Jährige ihn aufforderte, dass er sie in Ruhe lassen möge, schlug er ihr laut Polizeiangaben mit der flachen Hand ins Gesicht und ging zurück in die Wohnung. Durch die Wucht des Schlages verlor die Dame ihre Brille und stürzte zu Boden. Hierbei fiel sie unsanft und verletzte sich an der Hüfte. Nach dem Schlag verspürte sie zudem Schmerzen im Kiefer. Die Behandlung von einem Arzt lehnte die Frau ab, da sie sich erst nach der Anzeigenerstattung untersuchen lassen wollte.

Die Polizisten fanden den 35-Jährigen in der Wohnung - betrunken und mit starken Stimmungsschwankungen. Zu dem, was passiert ist, wollte er den Beamten nichts sagen. Auch einen freiwilligen Alkoholtest lehnte er ab. Seine 32-jährige Lebensgefährtin, die beim vergangenen Prozess die Aussage verweigerte, um ihren ebenso schweigsamen Freund nicht zu belasten, hatte nach dem Streit die Wohnung bereits verlassen. Laut Polizeiangaben will sie von dem Angriff gegen die Vermieterin nichts mitbekommen haben. Gegen den Intensivtäter, der seit 1997 mehr als ein Dutzend Mal im dem Gesetz in Konflikt geraten war, wurde eine weitere Strafanzeige erstattet.