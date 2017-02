Werneuchens Talfahrt ist nun beendet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554051/

Den Barnimern war vor der Partie klar, dass es diesmal eine enorme Leistungssteigerung geben musste, um endlich wieder Meisterschaftspunkte einzufahren. Die letzten drei Spiele verloren die Rot-Weißen unnötig und nicht leistungsgerecht.

Von Anfang an bestimmten die Werneuchener das Geschehen vor heimischer Kulisse. Da war kein Vergleich mehr zu früheren Begegnungen im direkten Derby. Obwohl weiterhin ersatzgeschwächt, gingen die Rot-Weißen sofort in Führung und bauten den Vorsprung fortan stetig aus. Die Freienwalder Mannschaft hatte nichts entgegenzusetzen, agierte zu verhalten und kam nur durch Einzelaktionen zum Torerfolg. So gingen beide Teams beim Spielstand von 14:8 in die Halbzeitpause.

Trotz der Überlegenheit taten sich die Werneuchener Handballmänner wiederum schwer, gewohnte Leistungen abzuliefern. Zwar war im Angriff phasenweise zu erkennen, dass die Mannen um Trainer Dumke so einiges abrufen konnten, dennoch wurden wieder mal zu viele Chancen liegen gelassen und in der Abwehr war man zeitweise nicht aggressiv genug.

Versäumt haben es die Rot-Weißen, einfach mal frei aufzuspielen, ohne Druck ihr Leistungsniveau klar umzusetzen und den Gegner noch deutlicher zu besiegen. Die Torhüterleistung an diesem Spieltag war ein großer Rückhalt. So siegten die Werneuchener unspektakulär 27:18.

Für die kommenden Spiele erfordert es weiterhin mehr Aufmerksamkeit und Konzentration sowie auch unbedingt eine Leistungssteigerung. Am Sonnabend fahren die Rot-Weißen zu den Bernauer Bären - eine Chance, sich endlich mal wieder auswärts Punkte zu holen.

Werneuchen: Heisinger, Hölzer, Schiersch, Polke, Zimmermann, Schaffland, Singethan, Dumke, S., Malich, Stahlberg, S., Hobeck, Kühn