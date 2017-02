Empfang-ErlÃ¶s kommt Bolzplatz zugute

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In der Kita "Haus der fröhlichen Kinder" an der Alexander-von-Humboldt-Straße 61 haben sich die Gratulanten am Dienstagvormittag sprichwörtlich die Klinke in die Hand gegeben. Auf den Tag genau vor 40 Jahren war die Einrichtung als Kinderkombination 4 im Leibnizviertel eröffnet worden - mit damals 240 Mädchen und Jungen, um die sich 50 Erzieherinnen und technische Kräfte gekümmert haben. Das Jubiläum wird in der Kita, in der heute 18 Erzieherinnen 157 Kinder betreuen, mit einer vollgepackten Festwoche begangen, deren Höhepunkt am Freitagnachmittag ins Haus steht. Ab 15 Uhr gibt es an diesem Tag im Movie Magic an der Heegermühler Straße 25 eine kulturelle "Reise durch 40 Jahre", zu der alle Feierwilligen willkommen sind.