Gersch legt SVV-Mandat nieder

Havelland (MOZ) Kai Gersch, Kreisvorsitzender der AfD Havelland, wird sein Mandat als Stadtverordneter in Falkensee und folglich auch sein Amt als Fraktionsvorsitzender überraschend am Monatsende niederlegen.

Der Grund für seinen Verzicht: Gersch hat in Brüssel eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Er ist fortan Assistent des AfD-Europaabgeordneten Marcus Pretzell. Dieser ist für die Alternative für Deutschland in der als rechtspopulistisch eingestuften Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) aktiv. Marine Le Pen Front National (FN) und Marcel de Graaff von der niederländischen Partei für die Freiheit (PVV) sind die beiden Fraktionsvorsitzenden. Gersch war zuvor Fachreferent für Soziales und Gesundheit der Landtagsfraktion der AfD in Potsdam.

"Die neue Herausforderung kommt mir sehr entgegen. Mein Schwerpunkt ist schließlich schon immer die EU-Politik gewesen. Insofern war es für mich keine Frage, das berufliche Angebot als neue Herausforderung auch anzunehmen", sagte Gersch, der europapolitisch gut vernetzt sei und nun aus organisatorischen Gründen das SVV-Mandat "leider" nicht mehr wahrnehmen kann.

Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Barbara Richstein (CDU), sind von Gersch bereits informiert worden. Seinen Verzicht hat Gersch auch gegenüber Wahlleiter Mathias Techen erklärt. Sein Nachfolger in der SVV wird übrigens Ulrich Storm. Mit ihm und Guido Müller sowie Volker Jagodschinski und Dr. Rainer van Raemdonck sind insgesamt vier Stadtverordnete in dem politischen Entscheidungsgremium vertreten. Die AfD muss nun noch einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen.