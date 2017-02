Je älter, je besser

artikel-ansicht/dg/0/

Uneinholbar vorn: Ein Punkt fehlte vor den Spielen am Montagabend dem SV 90 Fehrbellin IV noch, um vorzeitig den Staffelsieg in der 1.Tischtennis-Kreisklasse in Sack und Tüte zu bekommen.

Wohl dem Verein, der über eine mitgliederstarke Abteilung verfügt, um sich untereinander zu helfen. Am Montag geriet der SV 90 in diese Situation, nachdem Jürgen Franke aus dem Quartett ausgefallen war. Um nicht zu dritt beim Ortsnachbarn anzutreten, erhielt Hans-Joachim Paul einen Anruf, ob er nicht einspringen kann. Der Mann aus der Fünften - und seine Frau - stellten ihr geplantes Abendprogramm um. Das war eine Viertelstunde vor dem offiziellen Beginn. Sowohl Gabriele Becker-Paul als auch ihr Mann trafen noch so pünktlich in Wustrau ein, dass das Einspielen klappte. "Wir wären auch zu dritt angetreten", sagte Teamchef Andreas Katzenski. Dass es auch in Unterzahl zum Mannschaftssieg gereicht hätte, darf angenommen werden. Zu dominant spielte Fehrbellin IV bislang auf: Elf Partien, 22:0 Punkte und ein Satzverhältnis von 110:13 - das lässt aufhorchen.

Am Montag holte Wustrau zwei Punkte gegen das Spitzenteam. Zum einen bezwang Heiko Mießner in fünf Sätzen Hans-Joachim Paul und zum anderen setzte sich Thomas Tillgner ebenfalls in fünf Sätzen gegen Joachim Taubert durch. Es war ein kurzer Auftritt für den Tabellenführer: Lediglich zehn Einzel folgten auf die Doppel. Das erste entschieden Heinrich Rischer/Hans-Joachim Paul gegen Heiko Mießner/Helmut Jantz deutlich in drei Sätzen für sich. Spannender war es am Nachbartisch, wo Peter Leonhardt/Thomas Tillgner die Fehrbelliner Joachim Taubert/Andreas Katzenski in den vierten Satz zwangen. Letztlich hieß es aber 11:9 und damit zweiter Punkt für die Gäste.

Das war der 13. klare Erfolg auf dem Weg zum Staffelsieg. Eine Partie (das 10:0 gegen den MSV) ist in der Tabelle noch nicht eingerechnet. Wenn die Fehrbelliner am 20. März ihre Saison gegen Rot-Weiß Neuruppin beenden, dann als Staffelerster und theoretisch als Aufsteiger zur 3. Landesklasse.

Mit der Vierten des SV 90 Fehrbellin verwies eine der ältesten Mannschaften die Konkurrenz auf die Plätze. Katzenski rechnete vor und kam auf das Alter von 259 Jahren - in wenigen Tagen sogar 261. Er ist mit 48 der Jüngste, der Aufrücker ist 62 und Joachim Taubert sowie Heinrich Rischer sind je 75. Das war am Montag dennoch kein Altersrekord. Auch das Wustrauer Quartett ist nicht das jüngste: Kapitän Tillger ist 46, Leonhardt 48 und Mießner 54, ganz zu schweigen von Helmut Jantz, der in einem Monat 80 wird.