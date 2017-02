Straßen und Brücken weggespült

artikel-ansicht/dg/0/

Rettung im Schweinetrog: Diese Aufnahme, die vom Defa-Augenzeugen-Bericht aus dem März 1947 stammt, zeigt einen Bauern, der sich vor den Fluten in Sicherheit bringen will. Die Augenzeugenberichte sind am 7. April in Golzow zu sehen.

Viele ältere Mitglieder des Vereins für die Geschichte Küstrins haben die Jahrhundertüberschwemmung miterlebt. Friedrich Herbstreit hatte sich intensiv mit dem Oderabschnitt zwischen Reitwein und Bleyen beschäftigt. Er steuert Fakten und Fotos zu den Ursachen und zum Verlauf der Katastrophe im genannten Bereich bei. Damit widerlegt er auch die verbreitete Meinung, der Damm sei an der Bruchstelle durch Kriegsschäden beeinträchtigt gewesen.

Elektroenergie gab es in Küstrin-Kietz zu der Zeit noch nicht. Wasser wurde von der Pumpe geholt. Die Versorgung auf Lebensmittelkarten funktionierte lediglich bei Brot, verkauft wurde in der Ruine der Schule. Versammlungen und Schulunterricht, auch bescheidene Feste, fanden in Kochs Villa statt.

All diese ersten Schritte zu einem normalen Leben wurden Ausgang des Winters 1946/47 zunichte gemacht. Dieser Winter brachte drei Monate lang Dauerfrost zwischen -12 und -18 Grad. Das Eis auf der Oder wuchs bis auf 80 cm Dicke an.

Die sowjetische Militäradministration hatte 1946/47 aus ihrem ganzen Einflussgebiet Brückenbauer zusammengeholt und mit Hilfe von Militärtechnik beide Eisenbahn- und Straßenbrücken über Oder und Vorflut soweit provisorisch aufbauen lassen.

Als Mitte März plötzlich Tauwetter einsetzte und der Fluss vom Oderlauf her Wasser- und Eismassen heranführte, fürchteten die Kommandanten von Frankfurt und Küstrin um diese Notbrücken und begannen, das Eis rund um die hölzernen Pfeiler zu sprengen. Hier läuft die Strömung ganz nahe am Damm vorbei. Etwas weiter stromabwärts, auf der Höhe des Entenfangs am Kilometer 13, bildete sich eine Eisversetzung, eine Barriere für das strömende Wasser. Zwischen den Kilometern 14,7 und 15 trat die Oder in der Nacht zum 22. März 1947 über den Deich. Männer aus dem Ort wurden sofort alarmiert, um die Lücke zu schließen.

Der Kommandant ließ Kampfflugzeuge einsetzen, um die Eisbarriere beim Entenfang zu sprengen. Es gelang aber nicht. Damit war die Mühe der Männer an der ursprünglichen Bruchstelle vergebens. Das überlaufende Eis zersägte den Deich bis auf die Grundsohle. Die Eisversetzung wurde in den frühen Morgenstunden von der polnischen Seite aus (Bienenhof) mit Hilfe von Feldhaubitzen gesprengt. Aber es war zu spät. 77 000 Hektar Bruchland wurden von hier aus unter Wasser gesetzt.

Der Fluss nahm seinen ursprünglichen Verlauf. Ein Strom ergoss sich in das alte Bett der Oder, ein zweiter in den Hauptgraben. Beide stauten sich an Straßen und Bahndämmen, bis sie diese weggespült hatten. So wurde die Fernverkehrsstraße 1 zwischen Küstrin-Kietz und Manschnow an zwei Stellen unterbrochen und der über die Alte Oder führende Bahndamm wurde weggerissen.

In den nächsten Tagen überflutete der Strom auch das ganze niedere Bruch bis nördlich von Wriezen. Dort standen einstöckige Häuser bis an die Dachtraufe im Wasser. Am 30. März wurde das Stauwehr bei Hohensaaten gesprengt, so dass das Wasser allmählich nach Norden abfließen konnte.

Ab dem 22. März rauschten Wassermassen mit unglaublichem Getöse Küstrin-Kietz entgegen. Das schreckliche Rauschen vermischte sich mit den Angstschreien der Flüchtenden. Die größte Furcht galt dem Eis. Würde es die maroden Häuser wegreißen? In den frühen Morgenstunden verließen die ersten Bewohner mit rasch zusammengepackter Habe ihre Behausungen, nachdem sie das Wichtigste auf den Hausböden verstaut hatten. Nur weg, auf irgendeine Anhöhe! Die Rettung kam dann von dem hier stationierten Bauzug der Eisenbahn. Ein aus Berlin abkommandierter Bahnmeister Krause hatte zwei Güterzüge unter Dampf setzen lassen. Dorthin wurden die Flüchtenden gewiesen. Beim Verlassen des Bahnhofs reichte dem zweiten Zug das Wasser schon fast bis an den Aschekasten. Im Laufe des Tages riss der Strom den Bahndamm in Gorgast weg. Zufluchtsort für die nächste Nacht war ein Notquartier in Gusow.

Nach einigen Tagen, die die Flüchtlinge im Heimkehrerlager Fürstenwalde verbrachten, waren Privatquartiere in auf der Höhe gelegenen Orten geordert worden. Viele Menschen waren hilfsbereit. Für eine Haferflockensuppe am Morgen und eine Kohlrübensuppe am Mittag wurde in den meisten Orten gesorgt.

Anfang Mai schickten die Familien ihre jungen Leute aus, um die Lage in der Heimat zu erkunden. Das Wasser stand in Senken noch über der Höhe der Zäune, aber höhergelegene Straßen und Dämme waren schon begehbar. Der Verkehr über das Wasser fand mit Hilfe von Kähnen, Waschzubern und Flößen statt.

Im Laufe des Monats kehrten die Bewohner zurück. Nun endete die Ernährungsfürsorge. Inmitten von Insektenschwärmen begannen die hungernden Menschen ihr Land ein zweites Mal urbar zu machen.

