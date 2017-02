Rätselraten um immer trüberen Stechlinsee

artikel-ansicht/dg/0/

Peter Kasprzak ist Arbeitsgruppenleiter Gewässermanagement und Zooplankton-Ökologie in der Experimentellen Limnologie des IGB. Er nannte den Trend kürzlich "nicht zu ermitteln", erklärte aber: "Die Gefahr einer fortschreitenden Eutrophierung besteht!" Das heißt, es reichern sich immer mehr Nährstoffe in dem ursprünglich nährstoffarmen Gewässer an, Algen wachsen. Die sogenannte Euthrophierung wird seit Jahren als Hauptursache für den Rückgang der Armleuchterwiesen auf dem Grund des Stechlinsees angenommen. Das ist eine Pflanze, die in nährstoffarmen, klaren Gewässern siedelt und auf der Liste der gefährdeten Arten steht. Laut Kasprzak geht die Sauerstoffkonzentration im Stechlin vor allem im Frühjahr zurück, die Nährstoffkonzentration steigt damit. Der See wird trüber. Zum anderen sind Fischschwärme unterwegs, die Armleuchteralgen auf der Suche nach Nährstoffen aus dem Grund reißen.