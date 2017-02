Selbstjustiz mit Notwehr begründet

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin/Glienicke (OGA) Die Schuldfrage im Glienicker Mordprozess scheint beantwortet - jetzt geht es nur noch um die Höhe der Strafe für den 82-jährigen Angeklagten Jürgen F. aus Hohen Neuendorf. Der alte Mann muss sich wegen Mordes an Hannelore K. vor dem Neuruppiner Landgericht verantworten. Laut Staatsanwältin hat F. die 75-jährige Frau am 11. Juli mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Hintergrund der schrecklichen Tat sollen Mietstreitigkeiten sein. Das Opfer lebte mit dem Ehemann in einem Gartenhaus an der Glienicker Koebisstraße. Sie hatten einen langfristigen Mietvertrag mit äußerst günstigen Konditionen. Ihnen beziehungsweise einer Firma der Familie hatte die Immobilie zuvor gehört. Sie ist 2011 samt Mietverträgen an den Angeklagten veräußert worden.

Der 82-Jährige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, in mehreren Vernehmungen allerdings die Tat eingeräumt. Dabei habe der krebskranke Mann keine Reue gezeigt, sagten mehrere Polizisten als Zeugen aus.

Am zweiten Verhandlungstag sind am Dienstag der Witwer Klaus Otto K. und dessen Tochter Juliana N. als Zeugen gehört worden. Der tragische Verlust seiner Ehefrau ist an den 75-jährigen Mann nicht spurlos vorübergegangen. Mit schleppendem Gang schaffte es der Glienicker nur langsam auf den Zeugenstuhl. Minutiös schilderte er den Tag aus seiner Sicht. Demnach wollte er seine Frau zu 11 Uhr mit dem Auto zum Ohrenarzt bringen. Er habe im Auto vor dem Wohngrundstück gewartet, weil er zuvor schon im Büro war. Als seine Frau nicht kam, sei er ungeduldig geworden. Nach zehn Minuten rief er sie an. Es wurde nicht abgenommen. Dann kam ein Nachbar. "Gehen Sie nicht nach hinten, dort liegt Ihre Frau", habe er ihn gewarnt. Daraufhin sei er auf den Hof gerannt und habe seine Frau in einer riesigen Blutlache liegen sehen, ein Küchenmesser habe noch in ihrem Hals gesteckt. Den Puls konnte er nicht mehr ertasten. Jede Hilfe kam zu spät für Hannelore K. Ihm sei sofort klar gewesen, wer seine Frau umgebracht habe. "Du Mörder" schrie er damals den Angeklagten an, als der scheinbar seelenruhig aus dem Keller kam, in den er sich verzogen hatte.

Klaus Otto K. berichtete auch von zahlreichen juristischen Auseinandersetzungen mit dem Angeklagten, die nach seinen Angaben allesamt gewonnen wurden. Dabei ging es beispielsweise um Verleumdung und um eine Räumungsklage. "Der hat ständig was Neues gesucht, um uns raus zu ekeln." K. kritisierte auch die Justiz, die den Tod seiner Frau hätte verhindern können. Alle Drohbriefe, in denen der Angeklagte beispielsweise erklärte habe, dass er in der Hitlerjugend gelernt habe, mit dem Messer zu töten oder dass er "mit nackter Gewalt" die Mieterin aus dem Haus drängen wolle, hätten den Behörden vorgelegen. Aber alle hätten nur abgewunken nach dem Motto, der werde schon nichts machen, sagte der verbitterte Witwer vor dem Landgericht. Auch die Tochter berichtete von ständigen Streitereien des Angeklagten mit ihren Eltern.

Der Verteidiger des Angeklagten ist offenbar bestrebt, ein Urteil wegen Totschlags zu erreichen. Er versuchte, auf finanzielle Schwierigkeiten der Eheleute, die in den 1990er-Jahren in großem Stil in der Baubranche tätig waren, aufmerksam zu machen. Zudem verwies er auf seiner Meinung nach zumindest fragwürdige Firmenkonstrukte und den ungewöhnlich günstigen Mietvertrag. Denn der Angeklagte fühlte sich von den Vorbesitzern und heutigen Mietern betrogen. Allerdings scheiterten seine Versuche, dies vor Gericht zu beweisen. Das sagte er am Tag nach der Tat vor dem Haftrichter. Da ihm die Gerichte nicht mehr helfen wollten und er keine andere Lösung mehr sah, habe er die Frau umgebracht. "Das war für mich Notwehr", soll er laut dem verlesenen Protokoll dem Haftrichter erklärt haben.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.