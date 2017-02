Osterleuchter gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Pfarrsekretärin Inge Penkuhn fand noch ein Foto des Kunstwerkes im Bildarchiv der Kirche. "Am helllichten Tag kann man so einen großen Leuchter nicht unbemerkt entwenden. Da muss schon jemand gezielt danach Ausschau gehalten haben und in der Nacht eingestiegen sein", vermutet sie.

Der Osterleuchter schmückte jedes Jahr den Altarraum der Kirche vom Ostersonntag bis Pfingsten. Dann stand auf ihm eine dicke weiße Osterkerze. In der übrigen Zeit des Jahres wird der Ständer im Heizungsraum der Kirche abgestellt, der vom Hof des Pfarramtes aus erreichbar ist. Dort befindet sich auch die Toilette für Besucher der Gottesdienste.

Der Osterleuchter ziert seit knapp 50 Jahren die Katholische Kirche zur Osterzeit. Er wurde vermutlich in der Zeit der grundlegenden Umgestaltung der Kirche in den Jahren 1969 bis 1971 angeschafft. Zu dieser Zeit gab es in der DDR nur einen großen Ausstatter für Kirchenleuchter und ähnliches: Kirchengoldschmiede Adolf & Sohn in Burg bei Magdeburg.

Der letzte Inhaber Johannes Adolf, heute 72 und in Pension, schuf auch den Schwedter Osterleuchter. "Davon haben wir einige aus Messingblech gerollt und abgehämmert und mit roten Emaille-Plaketten geschmückt", erinnert sich der Gold- und Silberschmied. Sein Firmenstempel "Adolf & Sohn" ist auch im Messing des Osterleuchters eingestanzt.