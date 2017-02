Passow macht einen drauf

artikel-ansicht/dg/0/

Passow (MOZ) In Passow werden Pläne gemacht. Die Freude ist groß, denn der Ort ist als Gastgeber des Kreiserntefestes 2017 ausgewählt worden und damit Nachfolger von Grünow bei Prenzlau. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554075/

Die Gemeinde hatte sich für die Ausrichtung des alle zwei Jahre im Wechsel mit der Kreistierschau stattfindenden Ereignisses beworben. "Es hat auf Anhieb geklappt", zeigt sich Bürgermeister Walter Henke begeistert. Seit Anfang dieser Woche haben die Verantwortlichen den Bescheid des Landkreises schriftlich. Das Vorbereitungskomitee hat allerdings schon im Vorfeld getagt, nachdem die gute Nachricht per Mundprogaganda in Passow angekommen war. "Alle haben sich sehr darüber gefreut", berichtet Ortsvorsteher Silvio Moritz.

Viele Hände werden gebraucht, um ein schönes Kreis-erntefest auf die Beine zu stellen. In Passow hatten sich schon beim ersten Treffen mehr als 20 Leute eingefunden. Gewerbetreibende, Vereine und Privatleute werden sich in die Organisation des Festes einbringen.

Dass sie gute Gastgeber sind, haben die Passower bei ihren Erntefesten bereits bewiesen. 2014 wurde die Tradition wiederbelebt - der Wunsch dazu kam von den Einwohnern selbst. Die Premiere nach vielen Jahren Pause und auch das Erntefest 2015 lockten viele Besucher an. 2016 wurde pausiert. Künftig soll im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeiert werden. "In diesem Jahr machen wir richtig einen drauf", verspricht Walter Henke.

Gefeiert wird im September auf dem Hof der Landwirtschaftsfirma AHV GmbH Passow in zwei Hallen, denn es werden doppelt so viele Besucher erwartet wie zu den Erntefesten. AHV-Geschäftsführer Ulrich Grambauer sitzt ebenso mit im Vorbereitungskomitee wie Robin Hard und Cornelia Düclos als Versorger. Der Förderverein Dorfkirche Passow, Sportverein, Angelverein, Feuerwehrverein, Schützenverein und der Traditionsverein Wendemark sind bei der Organisation mit an Bord, auch der Betreuungsverein Bon vital, dessen Damen wieder das Kulturprogramm mitgestalten. Sie sind bekannt für ihre lustige Mini-Playback-Show. Die Aufgaben sind im Groben verteilt.

Auch der Ort wird mit einbezogen. In der Kirche soll ein Festgottesdienst stattfinden. Und dass die Einwohner ihr Dorf zur eigenen Freude und für die Gäste schmücken, darauf kann man sich in Passow verlassen.

Er gibt bereits erste Festlegungen zum Programm. Blasmusikanten und Bands werden das Nachmittagsprogramm gestalten. Um 20 Uhr beginnt der Tanzabend. Ab 22 Uhr ist Disko.

Natürlich wird es auch einen Ernteumzug geben. "Wir haben jetzt schon 53 Anmeldungen von Erntewagen aus der Umgebung", erzählt der Bürgermeister. Der Landkreis Uckermark wird wie immer die beste Erntekrone und den schönsten Erntewagen auszeichnen. Auch eine neue Ernteprinzessin wird gekürt. Der Landkreis startet zu gegebener Zeit den Bewerbungsaufruf. Vor zwei Jahren in Grünow gab es drei Anwärterinnen. Die amtierende Ernteprinzessin Jana Zornik aus Dedelow wird in Passow die Krone an ihre Nachfolgerin weitergeben.

Finanziert wird das Kreisernte-dankfest übrigens mit Unterstützung des Landkreises Uckermark und von Sponsoren. "Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen", meint Walter Henke. "Es ist eine Menge Arbeit, aber wir haben Übung."