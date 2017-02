Lampen und Sockel passen nicht zusammen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg/Altfriedland (MOZ) Warum haben wir ständig Ärger mit den Straßenlampen in unserem Ortsteil Altfriedland? Diese Frage haben sich die Neuhardenberger Abgeordneten wiederholt gestellt. Denn in schöner Regelmäßigkeit gibt es Klagen von Bürgern wegen defekter Leuchten. Die Amtsverwaltung hatte zur jüngsten Gemeinderatssitzung Olaf Schröder eingeladen. Der Inhaber einer Elektrofirma aus Bad Freienwalde ist per Vertrag seit acht Jahren Partner in Sachen Unterhaltung und Reparatur. "Es gibt immer wieder Unterstellungen gegenüber der Firma. Wir wollten hier einmal erläutern, woran es wirklich liegt", erklärte Fachbereichsleiter Dietmar Müller.