Lehrer verlassen Kreismusikschule

Ausgerechnet die Kreismusikschule zahlt die schlechtesten Honorare. Wer als Lehrer an die Schwedter Musikschule oder an vergleichbare Einrichtungen im Barnim geht, bekommt einen höheren Stundensatz. Auch freie Träger wie die Angermünder Musikschule von Redern geben ihren Musikern mehr Geld. Das ohnehin dürftige Gehalt wird noch geschmälert, weil die Lehrer die Fahrtkosten zwischen den einzelnen Regionalstellen allein bezahlen müssen.

Zu dieser ernüchternden Einschätzung kommen gleich drei Kreistagsfraktionen. In einem gemeinsam erarbeiteten Papier schildern Linke, SPD und FDP die Situation. Fazit: Durch die starke Konkurrenz werde die Höhe des Honorars zum Standortfaktor. Anders ausgedrückt: Wenn der Kreis nicht bald besser bezahlt, laufen die Lehrer ganz weg.

Teilweise ist das bereits geschehen. So wechselten Honorarkräfte an andere Einrichtungen und verdienen dort mehr. Doch damit nicht genug. Wer gute Erfahrungen im Umgang mit Kindern hat, kann angesichts des Lehrermangels in Brandenburg auch gleich in den staatlichen Schuldienst wechseln. Mit besserer sozialer Absicherung und gutem Monatslohn. Mindestens drei Leute soll die Einrichtung auf diese Weise verloren haben. Und beim Kampf um neue Lehrkräfte von auswärts dürfte die Kreismusikschule ganz hinten in der Beliebtheitsskala stehen, wie Bemühungen aus der Vergangenheit zeigen.

Ursache des Übels ist eine alte Entscheidung des Kreises aus dem Jahre 2004, alle fest angestellten Lehrer zu entlassen und nur noch auf Honorarkräfte zurückzugreifen. Lediglich vier Vollzeitstellen sind übrig geblieben, teils für die Verwaltung. Das fällt dem Landkreis nun auf die Füße.

Die Honorarkräfte sichern jährlich etwa 10 000 Stunden an den drei Regionalstellen Angermünde, Prenzlau und Templin ab. Rund 1000 Schüler finden ein reiches Unterrichtsangebot vor. Es reicht von Ballett bis Bariton, von Klarinette bis Klavier, von Schlagzeug bis Saxophon.

Für eine Unterrichtsstunde von je 45 Minuten bekommt der Lehrer zwischen 17 und 22 Euro. Die letzte Veränderung der Honorarordnung liegt bereits sechs Jahre zurück. "Mindestens seit dieser Zeit konnten die Honorarkräfte nicht von allgemeinen Tarifsteigerungen profitieren", so heißt es im Papier der drei Kreistagsfraktionen.

Doch neue Festanstellungen zur Absicherung des Unterrichts soll es offenbar auch in der Zukunft nicht geben. Stattdessen wollen die Parteien ab dem neuen Schuljahr die Honorarsätze um zehn Euro pro Stunde erhöhen. Sie würden dann im Schnitt zwischen 20 und 32 Euro liegen und das Niveau der umliegenden Musikschulen erreichen. Die Mehrkosten für die Kreiskasse belaufen sich auf rund 108 000 Euro.

In der Zwischenzeit hatte der Kreis sogar die Unterrichtsgebühren für die Musikschüler angehoben. Dies jedoch habe keinen Einfluss auf die Bezahlung der Honorarkräfte gehabt. Die Erhöhung der öffentlichen Zuschüsse durch das Land ab 2017 dürfte ebenso auf die Lohnfinanzierung kaum wesentlichen Einfluss haben.

Mit ihrer Forderung haben sich Linke, SPD und FDP nun an den Kreistag gewandt, um den Landrat aufzufordern, die Honorarordnung zu ändern. Eine Aussprache dazu in den Fachausschüssen steht bevor. Immerhin stellen sich die Fraktionen hinter die Arbeit der Musikschule. "In Zeiten wachsender Konkurrenz zwischen den Musikschulen einerseits und dem Lehrermangel im Bildungssektor andererseits ist es besonders wichtig, gute finanzielle und inhaltliche Rahmenbedingungen für die Lehrkräfte bieten zu können", so die Einschätzung.

Der Kreis hatte sich gerade dazu entschlossen, auch die Redern-Musikschule Angermünde mit 15 000 Euro in die dauerhafte Förderung aufzunehmen. Hintergrund war hier ebenfalls die Sicherung des Personals.

Über die Honoraränderung der Musikschullehrer wird auf dem Kulturausschuss des Landkreises am heutigen Mittwoch um 17 Uhr in der Prenzlauer Kreisverwaltung öffentlich beraten.