Startschuss für neues Wohngebiet

Ahrensfelde (MOZ) Weichenstellung für die Zukunft: Die Gemeindevertretung Ahrensfelde hat in ihrer Sitzung am Montagabend die Aufstellung des Bebauungsplans "Kirschenallee" beschlossen - bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Vorgesehen ist das sogenannte Regelverfahren. Damit gehört auch eine Umweltprüfung zu den Aufgaben, die von den Planern erledigt werden müssen. Das Ziel ist die Schaffung von Baurecht für die "Errichtung und den Betrieb einer Kindertagesstätte, individuellen Einfamilienhäusern und anteiligem Mietwohnungsbau", heißt es im Beschlussantrag. Das Gebiet ist rund zwölf Hektar groß und wird durch die Wohnbebauung an der Kirschenallee und der August-Bebel-Straße sowie die Bundesstraße 158 begrenzt. Mit dem Projekt leiste man einen Beitrag zu kommunalen Daseinsvorsorge und komme dem steigenden Bedarf an Wohnbauflächen nach, so die Verwaltung. Im kommunalen Flächennutzungsplan sind die Grundstücke bereits für diesen Zweck ausgewiesen. Der Vorhabenträger, dabei handelt es sich um das Unternehmen Bonava (früher als NCC bekannt), befinde sich derzeit in der Phase des Grundstückserwerbs. Die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen trägt Bonava.

In der abendlichen Sitzung stieß das geplante Vorhaben nicht auf die ungeteilte Zustimmung aller Gemeindevertreter. So kritisierte Winfried Wolf eine "fehlende Aufgabenstellung für das Baufeld". Er vermisse zudem Angaben zur Anbindung an bestehende Straßen und zum genauen Standort der geplanten Kita. "Wenn wir das nicht klären, haben wir wieder ein gesichtsloses Baufeld", so der Ahrensfelder.

Wolfgang Unger bekannte in der Debatte, dass er der Vorlage nicht zustimme. Der Mehrower bemängelte vor allem, dass die Bürger nicht einbezogen wurden. Außerdem werde ein Schulstandort, der gerade in einem Arbeitskreis zur Diskussion steht, in dem Wohngebiet ausgeschlossen. "Wir brauchen eine soziale Infrastruktur", so der Unabhängige.

Die Gegenrede hielt Peter Hackbarth. "Wir fassen heute nur den Aufstellungsbeschluss. Alles andere können wir später klären", sagte der Ahrensfelder Ortsvorsteher. Darüber hinaus irritierte ihn die Schul-Diskussion. Der Ortsbeirat sei nicht eingebunden, monierte Hackbarth.

Bürgermeister Wilfried Gehrke verwies darauf, dass das Verfahren bereits seit dem Jahr 2015 läuft, es sei für die Bürger auch transparent gewesen. "Wir hatten drei öffentliche Veranstaltungen zum Thema durchgeführt", betonte der Verwaltungsleiter. Der Christdemokrat appellierte eindringlich an die Gemeindevertreter, den Aufstellungsbeschluss nicht zu verschieben. "Wir wollen für Investoren ein verlässlicher Partner sein", so Gehrke.

Oda Formazin plädierte schließlich dafür, sich noch etwas mehr Zeit zu nehmen. "Das Thema Schule sollten wir erst zu Ende denken", erklärte sie. "Es kann doch nicht sein, dass wir erst das Ergebnis zur Schulplanung abwarten und so einen Bebauungsplan verhindern", entgegnete Beate Hübner. Sie habe zudem Vertrauen in den Investor. Heute baue man nicht mehr so wie noch vor vielen Jahren am Ahrensfelder Dreieck, sagte die Christdemokratin. Während Wolfgang Unger noch einmal für "Inhalte" warb, erklärte Gertraude Herzog von den Linken: "Heute legen wir doch erst das Gebiet fest, in dem gebaut wird. Später können wir immer noch über Details sprechen".

Schließlich stimmten 14 Gemeindevertreter für den Aufstellungsbeschluss. Es gab drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Wolfgang Unger hatte noch in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Vorhaben ein Umdenken bei der städtischen Entwicklung gefordert. Er warf Bonava zudem vor, nur teilweise die Rahmenbedingungen des Interessenbekundungsverfahrens beachtet zu haben.

Der Versuch, bei der Bonava Deutschland GmbH (Fürstenwalde) entsprechende Antworten zu erhalten, scheiterte. Die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Katja Kargert, meldet sich zwar wenige Minuten nach der Anfrage und versprach, sich zu kümmern. Am nächsten Tag hieß es dann jedoch in einer Mail, dass man sich noch "mitten in den Verhandlungen mit der Gemeinde" befinde. Zum Stand möchte man sich daher lieber nicht äußern.