Sparkasse verteidigt ihre Position

Der Vorstand habe vor allem drei Argumente ins Feld geführt: Ertragssituation, Kostenentwicklung und Kundenverhalten. Um auch in fünf oder zehn Jahren noch erfolgreich am Markt agieren zu können, müsse die Sparkasse jetzt die Weichen stellen, gibt Matthes den Tenor der Runde wieder. Eine langfristige Strategie sei erforderlich.

Also nichts Neues. Die Sparkasse hält an ihren Beschlüssen zum Ausdünnen des Filialnetzes fest, bestätigt der Amtsdirektor, der sich gemeinsam mit dem Amtsausschuss per Protestnote an den Vorstand gewandt hatte. "Der Geldautomat in Britz ist aber ungefährdet", so Matthes. Wie ein Beratungsangebot in der Eisenwerkgemeinde aussehen könnte, das sei indes "noch offen". Für umso bemerkenswerter hält Jörg Matthes die Anstrengungen in Lunow, insbesondere durch Sabine Förster, die Inhaberin des dortigen Edeka-Marktes. Die ist zwar sauer auf die Sparkasse, eben weil mit der Schließung der Filiale wieder ein Stück Infrastruktur verloren ginge und das Aus Folgen habe: "Ich kann meine Tage dann auch zählen", prophezeit Förster. Wer anderswo seine Geldgeschäfte erledigt, kaufe auch gleich dort ein, dafür gebe es leider inzwischen genügend Beispiele. Gleichwohl erweitert die Unternehmerin in Lunow ihren Service im Markt: Ab zehn Euro Einkaufswert könnten Kunden Geld abheben. Und da sie gleichzeitig auch einen Markt in Oderberg betreibt, bietet sie Lunowern an, sie für Bankgeschäfte mit nach Oderberg zu nehmen. "Kostenfrei", so Förster. Gern würde sie auch einen Automaten für Überweisungen und Kontoauszüge bei sich aufstellen. Vorausgesetzt, die Sparkasse ginge mit. An ihr jedenfalls solle es nicht scheitern. Ortsvorsteherin und Bürgermeisterin appellieren an die Bürger, "unseren Einkaufsmarkt durch regen Besuch zu fördern". Um zumindest "das Vorhandene zu schützen".