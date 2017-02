Großeinsatz im Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In ihrer Wohnung in der Großen Scharrnstraße wurde am Dienstag eine Frau tot gefunden. Mitarbeiterinnen eines Friseursalons hatten die Leitstelle um die Mittagszeit alarmiert, nachdem die Stammkundin nicht zu ihrem vereinbarten Termin erschienen war. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und sorgte für erhebliches Aufsehen in der Innenstadt.